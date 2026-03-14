Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 14 de marzo Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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En este día sábado 14 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Matilde, reina de Alemania (c. a. 890-968), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Matilde, reina de Alemania (c. a. 890-968)

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Matilde, nacida en Wesfalia alrededor del año 890, fue hija de Teodorico, conde sajón. Se educó en el monasterio de Herford y, en 909, se casó con Enrique el Pajarero, duque de Sajonia. Tras la muerte de Conrado, Enrique fue elegido rey de Alemania en 919. Durante su reinado, Matilde se destacó por su piedad y caridad, dedicando gran parte de su tiempo a ayudar a los desvalidos y a visitar a los enfermos, lo que le valió el respeto de su comunidad y el apoyo de su esposo.

Después de la muerte de Enrique en 936, Matilde renunció a las vanidades de la corte, entregando sus joyas a los pobres y dedicándose a la restauración de iglesias y la fundación de monasterios, como el de Polden y el de Quedlimburgo, donde reposan sus restos. A pesar de las tensiones familiares y las acusaciones injustas de sus hijos, mantuvo su integridad y continuó su labor de servicio a la comunidad hasta su muerte en 968.

Relación con Jesús y legado espiritual

Matilde vivió su fe de manera activa, siendo un ejemplo de servicio y dedicación a Dios y a los demás. Su vida estuvo marcada por la oración constante y la atención a los necesitados, lo que refleja su profundo vínculo con el mensaje cristiano. En un momento clave de su vida, hizo una humilde confesión pública de sus pecados ante los monjes, mostrando su deseo de reconciliación y su compromiso con la fe.

El legado espiritual de Matilde perdura a través de su ejemplo de caridad y servicio, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el amor hacia los demás. Su vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con los valores cristianos, sin dejar que el poder o la riqueza nos alejen de nuestro propósito divino.

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Todos los santos que celebramos este sábado

Matilde, León, Inocencio, Lubino, Eutiquio, Arnaldo, Pedro, Afrodisio, Frontón, Alejandro, Valeria, Arnaldo, Eva, Florentina

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.