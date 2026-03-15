Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 15 de marzo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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En este día domingo 15 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Luisa de Marillac, fundadora (1591-1660), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Luisa de Marillac, fundadora (1591-1660)

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Luisa de Marillac nació en París el 15 de agosto de 1591 y fue la cofundadora de las Hijas de la Caridad. Desde temprana edad, quedó huérfana de madre y fue criada por su tía en el monasterio de Poissy. A pesar de su deseo de entrar en la vida religiosa, su salud le impidió ser aceptada en las religiosas capuchinas. Posteriormente, contrajo matrimonio con Antonio Le Gras, con quien tuvo un hijo, pero tras la muerte de su esposo, Luisa de Marillac se dedicó a una vida de piedad y obras de misericordia, entregándose plenamente a Dios.

Con solo treinta años, se puso bajo la dirección espiritual de san Vicente de Paúl, convirtiéndose en su colaboradora más cercana. Juntos, trabajaron en la creación de fundaciones que atendían las necesidades de los más desfavorecidos en las ciudades. Luisa de Marillac coordinó actividades caritativas, estableciendo escuelas y hospitales y llegó incluso a ayudar en Polonia. Su dedicación y liderazgo fueron fundamentales para el desarrollo de las Hijas de la Caridad, donde se destacó por su prudencia y santidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Luisa de Marillac estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, manifestado a través de sus acciones de caridad y servicio. Aunque no fue testigo de eventos del Evangelio, su vida ejemplificó el mensaje cristiano de amor y compasión. Su compromiso con las obras de misericordia fue tan notable que san Vicente de Paúl llegó a afirmar que parecía vivir de puro milagro. Su legado se centra en la práctica de la caridad, que hace creíble el mensaje evangélico, ya que sin estas acciones, la doctrina carecería de vida.

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La dedicación de Luisa de Marillac a los necesitados y su capacidad para organizar y dirigir la labor caritativa son un testimonio de su fe. Su vida es un ejemplo de cómo el amor a Dios y al prójimo puede transformar la sociedad. En su labor, se puede resaltar el momento clave de su vida: la práctica viva, palpable de la caridad, que fue el motor de su misión y su legado espiritual.

Todos los santos que celebramos este domingo

Raimundo de Fitero, Sisebuto, Adyuto, Probo, Longinos, Aristóbulo, Menigno, Nicandro, Matrona, Leocricia, Zacarías, Clemente María Hofbauer, Especioso, Luisa de Marillac

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.