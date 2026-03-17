Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 17 de marzo Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Hoy martes 17 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Patricio, obispo y Patrón de Irlanda (c. a. 380-c. a. 459), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Patricio, obispo y Patrón de Irlanda (c. a. 380-c. a. 459)

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Patricio nació alrededor del año 380 en una región disputada entre Francia, Inglaterra y Escocia. Hijo de un militar romano y una madre cristiana, fue capturado por piratas a los dieciséis años y llevado a Irlanda, donde fue esclavo. Tras escapar, se refugió en la Galia, donde se formó como sacerdote y recibió la misión de evangelizar Irlanda. En el año 432, el papa Celestino lo nombró obispo y le otorgó poderes para llevar a cabo su labor misionera, convirtiéndose en una figura clave en la difusión del cristianismo en la isla.

La labor de Patricio fue monumental, ya que logró establecer una sólida estructura cristiana en Irlanda, fundando iglesias y ordenando obispos y sacerdotes. Su fiesta se celebra el 17 de marzo, marcando el inicio de la primavera en Irlanda y se le atribuye el uso del trébol para explicar el misterio de la Santísima Trinidad a los nativos. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la oposición de druidas y la resistencia al paganismo, pero su perseverancia y fe lo convirtieron en un símbolo de la fe cristiana en Irlanda.

Relación con Jesús y legado espiritual

Patricio vivió su misión con un profundo sentido de conexión con Jesús, buscando siempre guiar a su comunidad hacia la fe cristiana. Aunque no fue testigo de eventos del Evangelio como la resurrección, su vida y enseñanzas reflejan el mensaje de amor y redención de Cristo. Su famosa oración, conocida como ‘la Coraza de san Patricio’, es un testimonio de su deseo de proteger y guiar a los fieles, con la convicción de que quien la rezara entraría en la Gloria. Su legado espiritual se manifiesta en la transformación de la sociedad irlandesa, donde su influencia ayudó a moldear leyes y prácticas con un enfoque cristiano.

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Los relatos sobre Patricio destacan su habilidad para conectar con la naturaleza y su enfoque accesible en la predicación, utilizando ejemplos cotidianos para transmitir su mensaje. Su vida fue un ejemplo de dedicación y servicio y su figura se ha convertido en un símbolo de la identidad irlandesa y de la fe cristiana, uniendo a los irlandeses en su devoción y en la esperanza de un futuro guiado por los principios de amor y justicia que él promovió.

Todos los santos que celebramos este martes

Patricio, Agrícola, Atón, José de Arimatea, Teodoro, Alejandro, Teódulo, Pablo, Gertrudis, Witburga, Desiderato, Dionisio, Gabriel Lalemant

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.