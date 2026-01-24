Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 24 de enero Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Hoy sábado 24 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia (1566-1622), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia (1566-1622)

Francisco de Sales fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia, nacido en 1566 en el castillo de Thorens, Francia. Proveniente de la nobleza, estudió en París y Padua, donde se graduó en derecho. Su vida estuvo marcada por un profundo deseo de consagrarse a Dios, a pesar de las dificultades familiares y las tensiones de su época, caracterizada por la herejía protestante. Como obispo de Ginebra, se dedicó a recuperar la fe en su provincia natal de Chablais, donde logró numerosas conversiones a través de su pobreza y sencillez, convirtiéndose en un faro de esperanza para los católicos de su tiempo.

Su labor pastoral fue notable, ya que se dedicó a predicar, confesar y atender a los pobres, algo poco común entre los clérigos de su época. Francisco de Sales fue un pionero en la reforma pastoral del siglo XVII en Francia, influyendo en la educación religiosa de los niños y en la formación del clero. Su obra escrita, especialmente "Introducción a la vida devota", dejó una huella profunda en la espiritualidad cristiana y la literatura francesa, destacándose por su elegancia y profundidad en la comprensión de la psicología humana.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Francisco de Sales con Jesús se manifiesta en su dedicación a la evangelización y su deseo de acercar a las personas a la fe. A pesar de los desafíos, su amor y caridad hacia los demás fueron constantes y su vida fue un testimonio del mensaje cristiano. Su enfoque pastoral y su capacidad para conectar con la gente lo llevaron a ser un referente en la comunidad católica, donde se le recuerda por su amabilidad y comprensión. Un momento clave de su vida fue cuando, a pesar de las adversidades, se comprometió a "hacer accesible la vida religiosa" a todos, lo que resultó en la fundación de la Orden de la Visitación.

Su legado espiritual perdura a través de sus escritos y su influencia en la reforma religiosa de su tiempo. Francisco de Sales no solo fue un defensor de la fe católica, sino también un promotor de la paz y la reconciliación en un contexto de divisiones. Su vida y obra continúan inspirando a muchos, recordando que la verdadera espiritualidad se encuentra en el amor y la dedicación al prójimo.

Todos los santos que celebramos este sábado

Nuestra Señora de la Paz, Francisco de Sales, Babilas, Exuperancio, Filón, Feliciano, Artemio, Zamas, Efrén, Pausirión, Teodoción, Mardonio, Musonio, Eugenio, Metelo, Tirso, Pricio, Proyecto, Saurano, Zósimo, Macedonio, santa Juana de Chantal.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.