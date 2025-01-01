TV SHOWS
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 8 de octubre

Sumérgete en el santoral y explora la vida y legado de estos venerados personajes para enriquecer tu fe y devoción.

Univision con IA

Hoy, 08 de octubre, celebramos a Pelagia († 468) y Tais († 348), penitentes, dos almas que, tras haber conocido el desarreglo y la lejanía de Dios, se convirtieron en faros de esperanza y misericordia, recordándonos que siempre hay un camino de regreso a la luz.

Biografía y contexto de Pelagia († 468) y Tais († 348), penitentes

Pelagia fue una figura emblemática del siglo V, conocida por su vida disoluta en Antioquía, donde se destacó por sus danzas sensuales. Su belleza y estilo de vida la llevaron a ser apodada “Margarita”, simbolizando su atractivo exterior. Sin embargo, su encuentro con Nono, un anacoreta que se convirtió en obispo, marcó un punto de inflexión en su vida. A partir de ese momento, Pelagia experimentó una profunda conversión, abandonando su vida anterior y dedicándose a la penitencia, lo que la llevó a morir en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en el año 468.

Tais, por su parte, vivió en Alejandría y también se vio atrapada en el lujo y la prostitución. A pesar de haber sido educada en la fe cristiana, se dejó llevar por los placeres mundanos. Su historia se entrelaza con la de Pafnucio, un monje que, al recordar su pasado, se sintió impulsado a ayudarla. Gracias a su intervención, Tais se convirtió y se dedicó a la penitencia, falleciendo en el año 348. Ambas mujeres son un testimonio de la misericordia divina y la posibilidad de redención.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las vidas de Pelagia y Tais reflejan un profundo vínculo con el mensaje de Jesús sobre la redención y el perdón. Ambas penitentes, a través de sus decisiones y transformaciones, encarnan la esperanza de que incluso los más perdidos pueden encontrar el camino de regreso a Dios. En el caso de Tais, su encuentro con Pafnucio fue crucial, ya que él se convirtió en el instrumento de Dios para su conversión. En su súplica, ella imploró: “implora el perdón del maestro”, mostrando su deseo de reconciliación y su anhelo de volver a la gracia divina. Su legado perdura como un recordatorio de la infinita misericordia de Dios hacia los pecadores.

Otros santos que celebramos este miércoles

Susana de Blois, el anciano Simeón, Artemón, Reparada, Benedicta, Néstor, Demetrio, Hugo, Valeria, Polena, Paladia, Porcaria, Palaciata, Lorenza, Evodio, Caletrico, Pelagia, Tais, Badilón, Martín, Eusebia, Pedro de Sevilla, Brígida.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a).. te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univisión.

