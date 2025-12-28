Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 28 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Los santos Inocentes (s. I). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Hoy domingo 28 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Los santos Inocentes (s. I), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Los santos Inocentes (s. I)

Los Santos Inocentes son un grupo de mártires que vivieron en el siglo I, conocidos por su trágico destino a manos del rey Herodes. Su relevancia radica en el hecho de que fueron víctimas de la crueldad del poder, al ser asesinados por orden de Herodes, quien temía la llegada del Mesías. Este evento se narra en el Evangelio de Mateo, donde se menciona que Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, buscando eliminar la amenaza que representaba el niño Jesús.

Los Santos Inocentes representan la pureza y la inocencia, ya que no tuvieron la oportunidad de vivir ni de ser tentados. Su sacrificio se considera un acto involuntario de martirio y son reconocidos en la tradición cristiana como mártires que, sin saberlo, se unieron a la causa de Cristo. Su memoria es un recordatorio del sufrimiento de los inocentes a lo largo de la historia y de la lucha contra la opresión y la injusticia.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de los Santos Inocentes con Jesús es profundo, ya que su muerte se produce en el contexto del nacimiento del Salvador. Aunque no fueron testigos de su vida, su sacrificio se considera un acto de fe y un testimonio del amor de Dios hacia los que sufren. En este sentido, su legado espiritual se manifiesta en la idea de que, a pesar de su corta vida, fueron acogidos en el reino de Dios, simbolizando la esperanza y la redención. Como se menciona, "la mejor gloria que el hombre puede dar a Dios es muriendo".

Los Santos Inocentes son un símbolo de la lucha contra el mal y la injusticia, recordándonos que incluso en la adversidad, la gracia de Dios puede manifestarse. Su memoria invita a la reflexión sobre el valor de la vida y la dignidad de cada ser humano, así como a la acción en favor de los más vulnerables en nuestra sociedad.

Todos los santos que celebramos este domingo

Eutiquio, Domiciano, Cástor, Víctor, Rogaciano, Troadio, Cesáreo, Calínico, Eustracio, Bonifacio, Indes, Domna, Teófila, Agape, Teodoro, Antonio

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.