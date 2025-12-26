Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 26 de diciembre En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Esteban, diácono y protomártir (s. I). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día viernes 26 de diciembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Esteban, diácono y protomártir (s. I), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Esteban, diácono y protomártir (s. I)

Esteban fue un destacado diácono de la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén, conocido por ser el primer mártir de la fe cristiana. Vivió en el siglo I, en un contexto de creciente tensión entre los seguidores de Jesús y las autoridades judías. Su relevancia radica en su papel como pionero del martirio cristiano, siendo el primero en dar su vida por la causa de Cristo tras su resurrección. Esteban fue elegido por los Apóstoles para servir a las viudas de la comunidad, lo que refleja su compromiso con el servicio y la caridad, valores fundamentales del cristianismo.

La muerte de Esteban fue un acontecimiento violento y sorpresivo que generó miedo entre los cristianos, quienes se dispersaron por los alrededores de Jerusalén. Su martirio se considera un cumplimiento de las enseñanzas de Jesús, quien advirtió a sus discípulos sobre las persecuciones que enfrentarían. Esteban se convirtió en un símbolo de valentía y fe, inaugurando el camino de los mártires que seguirían a lo largo de la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Esteban reflejan su profundo vínculo con Jesús, a quien amaba y deseaba imitar. Durante su defensa ante el Sanedrín, proclamó la verdad del Evangelio, lo que le costó la vida. Su discurso, más que una defensa, fue una catequesis que conectó la historia de Israel con la salvación traída por Cristo. En un momento clave, Esteban exclamó sobre los "cielos abiertos" y la visión de Jesucristo reinante junto al trono de Dios, lo que fue interpretado como blasfemia por sus oyentes.

La lapidación de Esteban marcó un hito en la historia del cristianismo y su súplica final, "Señor, Jesús, recibe mi espíritu", junto con su perdón a sus verdugos, refleja el amor y la compasión que aprendió de su Maestro. Este acto de fe y perdón dejó una huella profunda en la comunidad cristiana y se considera que pudo haber influido en la conversión de Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Así, Esteban no solo fue un mártir, sino también un testigo que contribuyó al crecimiento del mensaje cristiano.

Todos los santos que celebramos este viernes

Esteban, Abundancia, Cristina, Adelardo, Conmán, Teodoro, Zenón, Arquelao, Marino, Constantino, Dionisio, Zósimo.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.