Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 27 de diciembre En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Juan, Apóstol y evangelista (s. I). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Video El momento en que un sacerdote se salva de morir sepultado en su propia iglesia

Hoy sábado 27 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Juan, Apóstol y evangelista (s. I), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Juan, Apóstol y evangelista (s. I)

PUBLICIDAD

Juan, conocido como el Apóstol y evangelista, fue uno de los doce discípulos de Jesús y es considerado el más joven del grupo. Nació en Betsaida, en la orilla del lago y era hijo de Zebedeo y Salomé, pescadores de profesión. Su relevancia radica no solo en su cercanía a Jesús, sino también en su papel como testigo de eventos cruciales en la vida del Maestro, como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración en el Tabor. A lo largo de su vida, Juan se destacó por su fervor y compromiso, siendo uno de los pocos que permaneció al lado de Jesús durante la Pasión, mostrando una lealtad inquebrantable.

Después de la resurrección de Cristo, Juan continuó su labor apostólica, estableciendo su centro de actividad en Éfeso. Su autoridad moral fue fundamental en la comunidad cristiana, especialmente en un tiempo en que los Apóstoles comenzaban a desaparecer. Escribió el cuarto Evangelio, así como tres cartas apostólicas y el Apocalipsis, donde se refleja su profunda espiritualidad y su visión de Jesús como Dios y hombre. Su legado perdura en la enseñanza del amor y la verdad, valores que caracterizan su obra y su vida.

Relación con Jesús y legado espiritual

La relación de Juan con Jesús fue excepcional, siendo parte del trío predilecto junto a Pedro y Santiago. Fue testigo de momentos clave, como la agonía en Getsemaní y la crucifixión, donde se mantuvo firme al lado de María, la Madre de Jesús. Su cercanía a Cristo le permitió comprender y transmitir el mensaje del amor divino, convirtiéndose en un pilar de la fe cristiana. En sus escritos, Juan enfatiza la importancia de la caridad y la verdad, reflejando su experiencia personal con el Maestro.

PUBLICIDAD

Un momento clave en su vida fue cuando se le confió el cuidado de María, lo que resalta su cercanía y confianza con Jesús. Su testimonio y enseñanza fueron fundamentales para enfrentar las primeras herejías y mantener la pureza de la fe. La frase “Un Señor” resume su mensaje central, que sigue inspirando a los creyentes en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este sábado

Juan, Máximo, Balderico, Nicerata, Dióscoro, Asclepio, Filemón, Acurio, Gerardo, Teodoro, Teófanes, Claudia

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.