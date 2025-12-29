Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy lunes 29 de diciembre de 2025? Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Hoy lunes 29 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Tomás Becket, arzobispo y mártir (1118-1170), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Tomás Becket, arzobispo y mártir (1118-1170)

Tomás Becket nació en Londres en 1118, en el seno de una familia de burgueses normandos. Su formación inicial fue guiada por los canónigos regulares de Merton y su carrera eclesiástica comenzó al servicio del arzobispo Teobaldo de Canterbury. A lo largo de su vida, Becket se destacó no solo como un político hábil y un diplomático consumado, sino también como un ferviente defensor de los derechos de la Iglesia frente a las presiones del poder real. Su asesinato en 1170 a manos de nobles del rey Enrique II marcó un hito en la historia de la cristiandad, provocando una ola de asombro y reverencia que llevó a su canonización solo dos años después de su muerte.

La relación entre Tomás Becket y el rey Enrique II comenzó con una profunda amistad, pero se tornó conflictiva cuando Becket asumió el cargo de arzobispo de Canterbury. A pesar de su pasado como canciller del rey, se mostró firme en su defensa de la independencia de la Iglesia, desafiando las exigencias del monarca. Su compromiso con los derechos eclesiásticos y su rechazo a someterse a la autoridad real lo convirtieron en un símbolo de resistencia y fe, valores que resonaron profundamente en su comunidad y en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Tomás Becket vivió su fe de manera intensa, dedicando su vida a la oración y la defensa de los principios cristianos. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida y decisiones reflejan el mensaje de Cristo, especialmente en su firmeza ante la injusticia. Su célebre afirmación: “Después de Dios, mi único juez es el papa” resuena como un eco de la lealtad a la verdad y a la fe, incluso ante la muerte. Su legado espiritual perdura, siendo recordado como un mártir que mantuvo su integridad y compromiso con Dios hasta el final.

La tumba de Becket en Canterbury se convirtió en un importante lugar de peregrinación, simbolizando su impacto duradero en la espiritualidad cristiana y en la historia de Inglaterra. Su vida es un testimonio de la lucha entre el poder y la fe y su ejemplo sigue inspirando a muchos en la búsqueda de justicia y verdad en el ámbito religioso.

Todos los santos que celebramos este lunes

Tomás Becket, Trófimo, Alberto, Calixto, Félix, Bonifacio, Domingo, Víctor, Primiano, Liboso, Saturnino, Secundo, Honorato, Crescente, Catrense, Ebrulfo, Giraldo, Vidal, Marcelo, David.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.