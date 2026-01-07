Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 7 de enero Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este 7 de enero, celebramos la vida y legado de Raimundo de Peñafort, confesor (1175-1275), un destacado defensor de la justicia y la fe en un tiempo de grandes transformaciones sociales y religiosas, cuya influencia perdura en la historia de la Iglesia y la sociedad.

La vida y obra de Raimundo de Peñafort, confesor (1175-1275)

Raimundo de Peñafort nació alrededor del año 1180 en Villafranca del Panadés, en la diócesis de Barcelona. Su vida se desarrolla en un contexto histórico marcado por el surgimiento de las universidades y el desarrollo de la escolástica en el último cuarto del siglo XIII. Como figura prominente de su época, Raimundo contribuyó significativamente a la implantación de un orden jurídico y moral que facilitó la difusión del Evangelio, apoyando el resurgimiento de un fervor misionero en la cristiandad. Su obra más conocida, la "Summa de Poenitentia", se convirtió en un manual esencial para predicadores y confesores, reflejando su compromiso con la evangelización y la enseñanza.

En su trayectoria, Raimundo de Peñafort se destacó como canónigo de la catedral de Barcelona y como miembro de la Orden de los Predicadores. Su influencia se extendió a la fundación de la Orden de la Merced y a la organización de la Inquisición, donde escribió un Directorio para los inquisidores. Además, fue confesor del papa Gregorio IX y tuvo un papel crucial en la recopilación de las Decretales, el código jurídico de la Iglesia. Su vida estuvo marcada por un profundo sentido de servicio y dedicación a la justicia, lo que le valió el reconocimiento como una de las figuras más representativas de su tiempo.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Raimundo de Peñafort reflejan su profundo vínculo con Jesús y su compromiso con el mensaje cristiano. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor como consejero y confesor del rey Jaime I y del papa Gregorio IX lo colocó en el centro de decisiones que impactaron a la cristiandad. Su dedicación a la justicia y su esfuerzo por cristianizar a la humanidad se evidencian en su trabajo para levantar excomuniones y organizar la administración de bienes eclesiásticos. En este contexto, su vida se puede resumir en el momento clave de su misión: “servicio a la justicia”, que lo llevó a enfrentar desafíos significativos en su camino.

El legado espiritual de Raimundo de Peñafort perdura a través de su influencia en la legislación eclesiástica y su dedicación a la enseñanza y la predicación. Su canonización en 1601 y el culto que se le ha rendido desde su muerte son testimonio de su impacto en la historia de la Iglesia. Su vida ejemplar y su compromiso con los valores cristianos continúan inspirando a generaciones en su búsqueda de la verdad y la justicia.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Raimundo de Peñafort, Luciano, Julián, Félix, Jenaro, Senador, Próculo, Probo, Teodoro, Reinoldo, Ciro, Crispín, Nicetas, Valentín, Ceada, Canuto Lavard, Alberto, Anastasio, Macra, Virginia.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.