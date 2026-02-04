Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy miércoles 4 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Hoy miércoles 4 de febrero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Andrés Corsini, obispo (1301-1373), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Andrés Corsini, obispo (1301-1373)

Andrés Corsini nació en Florencia el 30 de noviembre de 1301, en el seno de una de las familias más prominentes de la época, los Corsini. Desde joven, mostró un carácter vehemente y rebelde, pero su vida dio un giro radical tras una profunda experiencia espiritual que lo llevó a unirse a la Orden de los Carmelitas en 1316. A lo largo de su vida, Andrés se destacó por su dedicación al servicio de la comunidad y su compromiso con los valores cristianos, convirtiéndose en un modelo de obispo celoso y fiel al papa de Avignon. Su labor pastoral fue especialmente relevante en un tiempo marcado por la peste negra y las guerras, donde trabajó incansablemente para mejorar la situación de su diócesis.

En 1349, tras la muerte del obispo de Fiésole, Andrés fue elegido para ocupar el cargo, a pesar de sus intentos de evitarlo. Como obispo, mostró una firmeza notable frente a la corrupción y la usura y se dedicó a la atención pastoral de su comunidad. Su legado se consolidó no solo por su labor administrativa, sino también por los milagros y favores atribuidos a su intercesión, que comenzaron a ser reconocidos incluso antes de su canonización oficial en 1724 por el papa Benedicto XIII.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Andrés Corsini estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, que se reflejó en su dedicación al servicio y la paz. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida ejemplar y su compromiso con la fe cristiana contribuyeron al mensaje de amor y compasión que Jesús predicó. Se dice que, en la Navidad de 1372, recibió la visita de la Virgen, quien le anunció su próxima muerte, un momento que subraya su cercanía con lo divino y su entrega a la misión que le fue encomendada. Este encuentro se puede resumir en la frase “anunciándole su próxima muerte”, que resalta su conexión espiritual.

El legado de Andrés perdura en la devoción popular y en la historia de la Iglesia, donde es recordado no solo como un obispo, sino como un verdadero pastor que guió a su rebaño con amor y firmeza. Su sepulcro en la iglesia del Carmen de Florencia se ha convertido en un lugar de peregrinación, donde los fieles buscan su intercesión y recuerdan su vida de servicio y sacrificio.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Andrés Corsino, Fileas, Remberto, Filo, Gilberto, Aventino, Abrahán, Dióscoro, Teodoro, Eutiquio, Aquilino, Gémino, Gelasio, Magno, Isidoro, José de Leonisa, Verónica, Modán, Juan Brito, Filoromo, Donato, Juana de Valois, Teófilo

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.