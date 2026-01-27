TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 27 de enero

Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Por:Univision con IA
En este 27 de enero, celebramos a Ángela de Mérici, virgen (1474-1540), una pionera en la educación y fundadora de la Compañía de las vírgenes de Santa Úrsula, quien dedicó su vida a guiar y enseñar a la juventud en un tiempo de grandes cambios y desafíos morales.

La vida y obra de Ángela de Mérici, virgen (1474-1540)

Ángela de Mérici nació en 1474 en Desenzano, Italia, en el seno de una familia noble y rica. Huérfana a los dieciséis años, se vio rodeada de pretendientes interesados en su fortuna, pero eligió un camino diferente. En un contexto marcado por el Renacimiento, donde la moralidad se veía amenazada, Ángela decidió dedicar su vida a la educación y el bienestar de la juventud, especialmente de las jóvenes que sufrían en una sociedad en decadencia. Se convirtió en terciaria franciscana y comenzó a enseñar el catecismo con gran entusiasmo, lo que la llevó a ser reconocida por el papa Clemente VII.

En 1535, Ángela de Mérici fundó la Compañía de las vírgenes de Santa Úrsula en Brescia, la primera orden religiosa dedicada a la enseñanza. Su enfoque innovador no incluía hábitos ni votos, sino un compromiso de vida cristiana centrado en la educación. Esto la convirtió en una figura revolucionaria, ya que rompió con los moldes tradicionales de la vida religiosa. Su legado perdura en la educación de las jóvenes y su obra ha influido en la formación de instituciones educativas a lo largo de los siglos.

Relación con Jesús y legado espiritual

Ángela de Mérici vivió su fe de manera profunda, buscando siempre el amor a Jesucristo en su labor educativa. Su peregrinación a Tierra Santa fue un momento significativo en su vida, donde experimentó un milagro personal al regresar con la vista tras haber estado ciega. Este hecho resalta su conexión espiritual y su dedicación a Dios. A través de su fundación, Ángela promovió la enseñanza como un medio para acercar a las jóvenes a los valores cristianos, contribuyendo así al mensaje del Evangelio.

Su vida se caracterizó por un servicio silencioso y desinteresado, reflejando el amor de Dios en cada acción. La iconografía la representa con un crucifijo en la mano, simbolizando su entrega y el florecimiento de la vida cristiana en las jóvenes que educó. Su legado continúa inspirando a generaciones en la búsqueda de una educación que fomente la dignidad y el respeto por el prójimo.

Todos los santos que celebramos este martes

Ángela de Mérici, Emerio, Cándida, Maura, Teodorico, Domiciano, Lupo, Julián, Avito, Dativo, Vicente, Mariano, Mauro, Vitaliano, Pedro Egipcio, Enrique de Osó, Carvelló, Gamelberto, santa Úrsula.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Iglesia católicaSantoral

