Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 28 de enero En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia (c. a. 1225-1274). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este 28 de enero, celebramos a Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia (c. a. 1225-1274), un gigante del pensamiento católico que, con su excepcional intelecto y profunda espiritualidad, dejó una huella imborrable en la historia de la fe y la educación. Su vida, marcada por la búsqueda de la verdad y la contemplación, nos invita a reflexionar sobre la unión entre el saber y la santidad.

La vida y obra de Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia (c. a. 1225-1274)

Tomás de Aquino fue un destacado intelectual y teólogo de la Edad Media, nacido en Nápoles alrededor de 1225. Su vida transcurrió en un contexto de intrigas políticas y luchas de poder, donde se destacó por su excepcional capacidad de pensamiento y su dedicación a la fe católica. Proveniente de una familia noble, fue el último de doce hermanos y, a los diecinueve años, se unió a la orden de Santo Domingo, enfrentando diversas adversidades para seguir su vocación religiosa. Su obra ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un pilar fundamental del pensamiento cristiano y de la teología católica.

La formación de Tomás de Aquino abarcó diversas ciudades europeas, donde estudió y enseñó, destacándose en Roma, Bolonia, París y Colonia. Su labor intelectual fue inmensa, contribuyendo a la redacción de la «Ratio Studiorum» y produciendo obras cumbres como la «Summa Theologica». A pesar de su gran erudición, se caracterizó por su humildad y sencillez, equilibrando su vida de estudio con la oración y la contemplación. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad, siendo considerado un modelo de fe y razón en la búsqueda de la verdad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Tomás de Aquino tuvo un profundo vínculo con Jesús, que se reflejó en su predicación y en su vida de oración. Su experiencia mística durante la misa de San Nicolás lo llevó a calificar su vasta obra como «paja» en comparación con la grandeza de Dios. Este momento clave en su vida espiritual marcó un cambio en su enfoque, dedicándose a la contemplación divina y dejando de lado la búsqueda de reconocimiento humano. Su predicación, especialmente sobre el Santísimo Sacramento y la Pasión, resonó profundamente en los fieles, mostrando su capacidad para conectar con el mensaje cristiano.

El legado de Tomás de Aquino se manifiesta en su contribución a la teología y la filosofía, así como en su papel como predicador y maestro. Su deseo de poseer a Dios, el objeto de su estudio, refleja su compromiso con la fe y su búsqueda de la verdad. Su vida y obra continúan inspirando a generaciones de creyentes y estudiosos, reafirmando su posición como uno de los grandes doctores de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Tomás de Aquino, Cirilo, Tirso, Flaviano, Leneo, Calínico, Leónidas, Adyútor, Julián, Valerio, Virilo, Juan, Santiago, Radegunda, Ricardo, Armuldo, Irmonzo, Jerónimo Lu Tingmei, Lorenzo Wang Bing, Águeda Lin Zao.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.