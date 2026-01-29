Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 29 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Video Pastor es acusado de abusar sexualmente de varias menores en la iglesia que dirige: "Es un enfermo"

En este día jueves 29 de enero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Julián el Hospitalario, confesor, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Julián el Hospitalario, confesor

PUBLICIDAD

Julián el Hospitalario es una figura venerada en la tradición cristiana, aunque su vida y detalles biográficos son escasos. Se cree que vivió en un tiempo y lugar que no han sido claramente identificados, lo que ha llevado a la especulación sobre su historia. La narración más conocida sobre su vida relata un trágico error que lo llevó a cometer un acto de violencia contra su esposa, creyendo erróneamente que ella le había sido infiel. Este acto de ira desmedida lo llevó a una profunda reflexión y arrepentimiento, lo que lo convirtió en un símbolo de la redención y el perdón divino.

Tras el trágico suceso, Julián y su esposa decidieron abandonar su vida anterior y dedicarse a ayudar a los necesitados. Construyeron un refugio para peregrinos y mendigos, donde vivieron en humildad y dedicación. Su historia resuena con los valores de compasión y servicio a los demás, representando un camino de transformación personal y espiritual que inspira a muchos en la actualidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Julián el Hospitalario está marcada por su encuentro con un mendigo leproso, quien le anunció que su pecado había sido perdonado por el Señor. Este momento clave, donde se le dice: “La paz sea contigo, Julián”, simboliza la gracia y el perdón que se pueden encontrar a través del arrepentimiento sincero. Su historia no solo refleja su relación personal con Jesús, sino que también subraya la importancia de la misericordia divina en la vida de los creyentes.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Julián se manifiesta en su dedicación al servicio y su búsqueda de redención. Su vida invita a la reflexión sobre la naturaleza del perdón y la capacidad de cambiar, incluso después de cometer errores graves. A través de su ejemplo, se nos recuerda que el camino hacia la santidad está abierto a todos, independientemente de su pasado.

Todos los santos que celebramos este jueves

Valero, Sulpicio Severo, Potamión, Constancio, Papías, Sarbelio, Bárbea, Bedaya, Seustio, Mauro, Julián el Hospitalario, Radegundis, Cesáreo, Gildas, Carlos, Manuel Domingo y Sol

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.