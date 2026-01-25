Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 25 de enero En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Conversión de san Pablo (s. I). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día domingo 25 de enero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Conversión de san Pablo (s. I), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Conversión de san Pablo (s. I)

San Pablo, conocido originalmente como Saulo, fue un fariseo nacido en Tarso, en el siglo I, que se destacó por su ferviente defensa de la fe judía. Su vida estuvo marcada por un profundo conocimiento de las escrituras y una intensa formación bajo la tutela de Gamaliel en Jerusalén. A pesar de su educación, San Pablo se sintió amenazado por el crecimiento del cristianismo, lo que lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús con gran fervor. Su papel en la historia del cristianismo es fundamental, ya que su conversión y posterior labor misionera fueron decisivas para la expansión del mensaje cristiano más allá de las fronteras judías.

La conversión de San Pablo es un momento clave en la historia del cristianismo. Mientras se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos, tuvo una experiencia transformadora al ser confrontado por una luz celestial y la voz de Jesús. Este evento no solo cambió su vida, sino que también marcó el inicio de su misión como apóstol, llevando el Evangelio a los gentiles y estableciendo comunidades cristianas en diversas regiones del Imperio Romano.

Relación con Jesús y legado espiritual

La relación de San Pablo con Jesús se profundizó tras su conversión, donde se convirtió en un ferviente defensor de la fe cristiana. Aunque no fue testigo de la vida de Jesús durante su ministerio, su encuentro con el resucitado le otorgó una visión única y personal del mensaje cristiano. Su labor misionera y sus cartas a las comunidades cristianas fueron fundamentales para la formación de la teología cristiana. En sus escritos, San Pablo enfatiza la importancia de la fe en Cristo y la salvación a través de Él, contribuyendo significativamente al entendimiento del Evangelio.

Un momento clave de su transformación se refleja en el pasaje donde se le pregunta: “¿Por qué me persigues?”. Este cuestionamiento no solo marcó su conversión, sino que también simboliza el cambio radical en su vida y su compromiso con la difusión del amor de Dios. Su legado perdura en la iglesia, donde su ejemplo de conversión y dedicación sigue inspirando a millones de creyentes en todo el mundo.

Todos los santos que celebramos este domingo

Ananías, Marino, Sabino, Proyecto, Juventino, Maximino, Donato, Ágape, Amarino, Elpidio, Saturo, Tito, Floro, Popón, Adelfo, Publio, Bretanión, Elvira, Aca

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.