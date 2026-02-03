Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 3 de febrero En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Blas, obispo y mártir (c. a. † 316). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día martes 3 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Blas, obispo y mártir (c. a. † 316), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Blas, obispo y mártir (c. a. † 316)

Blas, conocido como obispo y mártir, nació en Sebaste, actual Sivas, en la segunda mitad del siglo III. Su vida se desarrolló en un contexto de persecución cristiana bajo el emperador Diocleciano. Aunque se sabe poco sobre su vida, se le recuerda como un médico compasivo que no solo sanaba cuerpos, sino que también ofrecía consuelo espiritual a quienes lo necesitaban. Su caridad y dedicación a su comunidad lo llevaron a ser elegido obispo por aclamación popular, convirtiéndose en un líder espiritual en tiempos difíciles.

El relato de su vida, escrito siglos después de su muerte, destaca su valentía y compromiso con la fe. Durante su tiempo como obispo, Blas se retiró a las montañas para escapar de la persecución, pero continuó apoyando a sus fieles en secreto. Su legado se cimentó en su martirio, donde, tras ser capturado, se mantuvo firme en su fe a pesar de las torturas. Su muerte, junto a otros mártires, ocurrió alrededor del año 316 y su culto se extendió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y protección para muchos.

Relación con Jesús y legado espiritual

Blas es recordado no solo por su martirio, sino también por su profunda conexión con el mensaje de Jesús. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja los valores cristianos de amor, compasión y sacrificio. Su acto de consolar a Eustracio en la cárcel antes de su martirio es un ejemplo de su dedicación a la comunidad y su deseo de fortalecer la fe de los demás. Este momento clave, donde confortándolo en el difícil trance, muestra su compromiso con el bienestar espiritual de sus hermanos en la fe.

El legado de Blas perdura a través de su veneración como protector de los males de garganta y su intercesión en momentos de necesidad. Su figura ha sido invocada a lo largo de los siglos, no solo para curar enfermedades físicas, sino también para buscar fortaleza en la fe ante las adversidades. Su vida y martirio continúan inspirando a muchos, recordando la importancia de la caridad y la resistencia en la fe cristiana.

Todos los santos que celebramos este martes

Blas, Óscar, Anscario, Anskar, Celerino, Laurentino, Ignacio, Celerina, Hipólito, Félix, Sinfronio, Lupicino, Tigrido, Adrián, Remedio, Nitardo, Elinando, Azarías, Adelino, Olivaria, Secundina, Vereburga, Claudina Thévenet

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.