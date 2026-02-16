Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy lunes 16 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Juliana, virgen y mártir († s. III). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día lunes 16 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Juliana, virgen y mártir († s. III), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Juliana, virgen y mártir († s. III)

Juliana fue una joven de una familia ilustre en Nicomedia, que vivió en el siglo III. A pesar de la presión de su entorno familiar, que incluía a un padre pagano y una madre agnóstica, ella decidió hacerse cristiana en secreto y dedicarse completamente a Cristo, rechazando el matrimonio. Su vida se vio marcada por la persecución del emperador Maximiano, quien buscaba eliminar a los cristianos. La figura de Juliana es relevante no solo por su valentía al mantener su fe, sino también por su resistencia ante las expectativas sociales y familiares de su tiempo.

La historia de Juliana se complica cuando un joven senador, Eluzo, se interesa en casarse con ella. A pesar de las presiones, Juliana se niega a aceptar el matrimonio a menos que Eluzo se convierta al cristianismo. Su firmeza ante la adversidad y su compromiso con sus creencias la llevaron a enfrentar torturas y, finalmente, a ser martirizada a la edad de 18 años, el 16 de febrero del 308. Su legado perdura en la devoción de los fieles que veneran sus reliquias, que fueron trasladadas a Nápoles tras ser amenazadas en Puzoli.

Relación con Jesús y legado espiritual

Juliana no solo fue una mártir, sino también un testimonio viviente de la fe cristiana. Su decisión de rechazar el matrimonio y su firme declaración de que "mi Salvador es Jesucristo en quien tengo puesta toda mi confianza" reflejan su profundo vínculo con Jesús. A pesar de las torturas y la muerte que enfrentó, su fe inquebrantable se convirtió en un ejemplo para otros cristianos de su época y de las generaciones posteriores.

La historia de Juliana resuena con el mensaje cristiano de sacrificio y amor por Dios, mostrando que la verdadera felicidad no se encuentra en el poder o la fama, sino en la fe. Su martirio es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la devoción a Cristo puede prevalecer. Su vida y su muerte son un legado espiritual que continúa inspirando a muchos en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este lunes

Faustino, Onésimo, Honesto, Simeón, Pánfilo, Valente, Paulo, Porfirio, Julián, Elías, Isaías, Samuel, Daniel, Jeremías, Seleuco, Teódulo, Juliana, Flaviano

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.