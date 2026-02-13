Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy viernes 13 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

En este 13 de febrero, recordamos a <b>Benigno, presbítero y mártir († 303)</b>, un valiente propagador de la fe cristiana que, en tiempos de persecución, dedicó su vida a consolar a los creyentes y a predicar la verdad de Jesucristo, enfrentándose con audacia a la idolatría y al martirio.

La vida y obra de Benigno, presbítero y mártir († 303)

Benigno fue un destacado presbítero y mártir que vivió en la segunda mitad del siglo III en la ciudad de Todes, una de las primeras ciudades evangelizadas de Hungría. Su vida estuvo marcada por un ferviente compromiso con la propagación de la fe cristiana, lo que le valió el reconocimiento del obispo Ponciano, quien lo consagró como presbítero para ayudar en la atención espiritual de la comunidad. Benigno se destacó por su alegría y entusiasmo en la misión de llevar el mensaje de salvación a sus hermanos en la fe.

Durante la persecución de Maximiano y Diocleciano, Benigno se convirtió en un pilar de apoyo para los creyentes, arriesgando su vida para socorrer a los encarcelados y alentar a los que sufrían. Su dedicación y valentía lo llevaron a predicar abiertamente contra la idolatría, convencido de que solo el verdadero Dios merece adoración. Su firmeza en la fe y su deseo de convertir a los paganos lo llevaron a ser apresado y, finalmente, a sufrir el martirio el 13 de febrero del año 303.

Relación con Jesús y legado espiritual

Benigno fue un testigo valiente del mensaje de Jesucristo, dedicando su vida a la catequesis y al acompañamiento de los que sufrían por su fe. Su audacia, impulsada por el Espíritu Santo, lo llevó a predicar con fervor, desafiando las creencias paganas y proclamando la verdad del Evangelio. En su predicación, enfatizaba que los ídolos eran una necedad y que solo Jesús es el Señor, un mensaje que resonaba con fuerza en su comunidad.

Su legado espiritual se manifiesta en su disposición a sacrificar su vida por la verdad que defendía. A pesar de los tormentos que sufrió, Benigno se mantuvo firme en su fe, convirtiéndose en un ejemplo de valentía y entrega. Su vida nos recuerda la importancia de ser fieles a la misión de llevar a Cristo a los demás, un llamado que sigue siendo relevante en la actualidad. Su historia es un testimonio de que la verdadera salvación se encuentra en el amor y la dedicación a Dios, un mensaje que perdura a través de los siglos.

Todos los santos que celebramos este viernes

Esteban, Gilberto, Pedro, Lúcimo, Volusiano, Lucinio, Polieuto, Juliana, Benigno, Fusca, Maura, Esteban, Martiniano, Hermenegilda, Acepsimas, Cástor, Agabo

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.