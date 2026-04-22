Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 22 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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Hoy miércoles 22 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Sotero, papa († 175), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Sotero, papa († 175)

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Sotero fue un papa que ejerció su pontificado entre los años 166 y 175, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. Su origen se sitúa en Fondi, en la Campania y su padre se llamaba Concordio. Aunque su época fue de relativa paz, también se vivieron momentos de persecución, como la muerte de varios mártires, lo que sugiere que Sotero pudo haber enfrentado desafíos significativos en su liderazgo. Su figura es relevante no solo por su papel como sucesor de Pedro, sino también por las decisiones que tomó para guiar a la Iglesia en tiempos difíciles.

Entre las acciones más destacadas de Sotero, se encuentra la prohibición a las mujeres de tocar los sagrados corporales y quemar incienso durante las celebraciones litúrgicas. Esta medida, aunque considerada anacrónica, refleja su compromiso con el orden y la disciplina en la comunidad cristiana. Además, tuvo que enfrentar la herejía del montanismo, que promovía un rigorismo extremo y se oponía a la misericordia de Dios, defendiendo así las verdades evangélicas y el perdón de los pecados.

Relación con Jesús y legado espiritual

Sotero se destacó por su profunda caridad y su dedicación a los pobres y necesitados. Su legado espiritual se manifiesta en la carta de Dionisio, obispo de Corinto, quien alabó su práctica de la comunicación de bienes y su generosidad. En esta carta se menciona que «vuestro obispo Sotero no solo conservó esta costumbre, sino que aun la mejoró», lo que evidencia su compromiso con la comunidad y su papel como un verdadero pastor. Su vida y acciones reflejan un vínculo con Jesús, promoviendo la compasión y el amor hacia los demás.

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Si bien se desconocen los detalles de su martirio, los martirologios antiguos lo incluyen entre los mártires, lo que resalta su importancia en la historia de la Iglesia. Sotero es recordado como un líder que mantuvo el rumbo de la Barca de Pedro, guiando a su comunidad con fe y dedicación en tiempos de adversidad.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Sotero, Cayo, Miles, Acepsimas, Bicor, León, Teodoro, Aitala, Parmenio, Elimenas, Crisótelo, Daniel, Alejandro, Leónides, Epipodo, Mareas, Santiago, José, Azanades, Abdieze, Simeón, Tarbula, Apeles, Lucas, Mucio, Rufino, Julián, Raúl, Senorina, Reina.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.