Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 21 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy martes 21 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Anselmo, arzobispo de Cantorbery, doctor de la Iglesia (1034-1109), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Anselmo, arzobispo de Cantorbery, doctor de la Iglesia (1034-1109)

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Anselmo de Cantorbery nació en 1034 en Aosta, Italia y es considerado uno de los teólogos más influyentes del siglo XI. Su vida estuvo marcada por su deseo de servir a Dios y a la Iglesia, lo que lo llevó a convertirse en monje benedictino y, posteriormente, en arzobispo de Cantorbery. En un contexto histórico complicado, donde la simonía y la corrupción eran comunes, Anselmo se destacó por su firme defensa de la independencia de la Iglesia y su compromiso con la verdad. Su obra teológica, que incluye textos fundamentales como "Cur Deus Homo", sentó las bases para la síntesis entre la fe y la razón, anticipando el trabajo de otros grandes pensadores como Tomás de Aquino.

La producción literaria de Anselmo es vasta y variada, abarcando desde meditaciones y oraciones hasta tratados filosóficos y teológicos. Su famoso argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios es uno de los legados más perdurables de su pensamiento. Además, su vida estuvo marcada por la lucha por los derechos de la Iglesia frente a la interferencia de los monarcas de su tiempo, lo que lo convierte en un símbolo de resistencia y fe en una época de oscuridad y desafío.

Relación con Jesús y legado espiritual

Anselmo no solo fue un teólogo, sino también un ferviente defensor de la fe cristiana. Su obra "Cur Deus Homo" aborda la necesidad de la Encarnación, un tema central en la teología cristiana que refleja su profundo vínculo con Jesús. A través de su pensamiento, Anselmo buscó entender y explicar el misterio de la salvación, contribuyendo así al mensaje cristiano. Su famosa frase, "Quiero comprender algo de la verdad", resuena con la búsqueda de la fe que caracteriza a muchos creyentes.

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El legado espiritual de Anselmo se manifiesta en su compromiso con la verdad y la justicia, así como en su capacidad para unir la razón y la fe. Su vida y obra continúan inspirando a generaciones de cristianos y teólogos, recordándonos la importancia de la búsqueda de la verdad en nuestra relación con Dios. Su dedicación a la Iglesia y su lucha por sus derechos son un testimonio de su fe y su amor por Jesús, que perduran hasta nuestros días.

Todos los santos que celebramos este martes

Anselmo de Cantorbery, Anastasio sinaíta, Román Adame Rosales, Simeón, Abdécalas, Ananías, Apolo, Alejandra, Arador, Fortunato, Félix, Silvio, Vidal, Apolo, Isacio, Crotato, Timoteo, Pusicio, Conrado Parzha

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.