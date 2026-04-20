Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 20 de abril Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy lunes 20 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Inés de Montepulciano, virgen (c. a. 1270-1317), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Inés de Montepulciano, virgen (c. a. 1270-1317)

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Inés de Montepulciano nació alrededor del año 1270 en una familia acomodada de la Toscana. Desde muy joven, a los nueve años, obtuvo el permiso de su familia para unirse a un convento en Montepulciano, donde adoptó el hábito de las monjas. A los quince años, fue nombrada abadesa de un monasterio que fundó junto a su maestra, Margarita, en Proceno. Durante su tiempo como abadesa, realizó dos visitas a Roma, una de ellas para proteger su monasterio de posibles usurpaciones. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso espiritual y una dedicación a la comunidad, lo que la convirtió en una figura relevante de su época.

La comunidad de Montepulciano reconoció el valor espiritual que aportaba el monasterio de Proceno y solicitó a Inés que fundara otro en su ciudad, buscando transformar la juventud local. Tras discernir la voluntad de Dios en oración, decidió establecer el nuevo monasterio en un lugar conocido por su inmoralidad. Con el apoyo de familiares y amigos, logró fundar la comunidad, que siguió el espíritu de Santo Domingo. A pesar de su frágil salud, Inés continuó su labor hasta su fallecimiento en 1317, dejando un legado de fe y dedicación.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Inés de Montepulciano reflejan un profundo vínculo con Jesús, evidenciado en su vida de oración y en los milagros que se le atribuyen. Su vida estuvo llena de experiencias sobrenaturales, como visiones y éxtasis, que la acercaron aún más a lo divino. Un momento clave en su vida fue cuando la Virgen le entregó al niño Jesús, un evento que marcó su camino espiritual. Este hecho resalta su conexión con lo sagrado y su dedicación al servicio de Dios, lo que la llevó a ser un ejemplo de humildad y amor a la Cruz.

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El testimonio de su vida fue tan impactante que Santa Catalina de Siena, quien vivió posteriormente, reconoció la influencia de Inés en su propia entrega a Dios. En una carta a las monjas de su comunidad, Catalina destacó la humildad y la fidelidad de Inés al cumplimiento de la voluntad divina. En su Diálogo, Jesucristo mismo elogió a Inés diciendo: «La dulce virgen santa Inés, que desde la niñez hasta el fin de su vida me sirvió con humildad y firme esperanza sin preocuparse de sí misma», lo que subraya su legado espiritual y su importancia en la historia de la fe cristiana.

Todos los santos que celebramos este lunes

Inés de Montepulciano, Hildegunda, Teótimo, Marcelino, Lutardo, Sulpicio, Domingo de Leonisa, Vicente, Domnino, Teodoro, Serviliano, Víctor, Zótico, Zenón, Acindino, Cesáreo, Acindina, Severiano, Cristóforo, Teonás, Antonino, Alberto niño, Marciano, Hardouino, Zaqueo el publicano.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.