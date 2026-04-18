Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del sábado 18 de abril Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este 18 de abril, recordamos a Perfecto, presbítero († 850), un valiente mártir de Córdoba que, en medio de la persecución musulmana, defendió su fe con una claridad y valentía que lo llevaron a convertirse en el primer mártir cristiano de su tiempo. Su testimonio de fidelidad a Jesucristo no solo lo llevó al sacrificio, sino que también inspiró a muchos otros a mantenerse firmes en sus creencias.

La vida y obra de Perfecto, presbítero († 850)

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Perfecto de Córdoba fue un destacado presbítero y mártir cristiano que vivió en el siglo IX, en un periodo marcado por la persecución de los cristianos bajo el dominio musulmán en Al-Andalus. Nacido en Córdoba en el seno de una familia cristiana, se formó en la Iglesia de san Acisclo, donde fue ordenado sacerdote. Su vida se desarrolló en un contexto de creciente intransigencia religiosa, que culminó en el año 850 con la intensificación de la persecución contra los cristianos, convirtiéndolo en el primer mártir de esta época.

El martirio de Perfecto se produjo en un momento crítico, cuando un grupo de musulmanes lo confrontó sobre su fe en Jesucristo. A pesar de las amenazas, defendió con valentía sus creencias, afirmando que Jesucristo es el Señor y que la Ley de Cristo es divina. Su firmeza y claridad en la fe lo llevaron a ser encarcelado y, finalmente, a ser ejecutado el 18 de abril de 850 en el "Campo de la Verdad". Su muerte no solo marcó un hito en la historia de la persecución cristiana, sino que también inspiró a otros cristianos a mantenerse firmes en su fe.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Perfecto reflejan un profundo vínculo con Jesús, ya que su valentía al proclamar la verdad de su fe en un entorno hostil es un testimonio de su compromiso con el mensaje cristiano. Aunque no fue testigo de eventos como la resurrección, su defensa de la fe y su rechazo a la doctrina de Mahoma lo convirtieron en un símbolo de resistencia. Su declaración de que "la Ley de Cristo es del Cielo" resuena como un momento clave en su vida, mostrando su dedicación a la verdad y su rechazo a la falsedad.

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El legado espiritual de Perfecto perdura en la historia de la Iglesia, donde su martirio se considera un ejemplo de coherencia entre palabras y acciones. Su vida nos recuerda que la verdad debe ser defendida con valentía y que la fe en Jesucristo puede ser una fuente de fortaleza en tiempos de adversidad. Su ejemplo sigue inspirando a los creyentes a vivir con integridad y a no confundir la tolerancia con la indiferencia.

Todos los santos que celebramos este sábado

Perfecto de Córdoba, Eleuterio, Cosme, Eugenio, Eusebio, Galdino, Gebuino, Atanasia, Aya, Abrahán, Amideo de Amideis, Apolonio, Antía, Ciro, Corebo, Calócero, Plácido, María de la Encarnación, Juan de Epiro, Andrés Hibernón, San Eulogio

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.