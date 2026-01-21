Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 21 de enero Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Video "Actúa de manera extraña": padre hispano cree que su hija fue poseída tras sufrir un accidente de tránsito

Hoy miércoles 21 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Inés, virgen y mártir († 304), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Inés, virgen y mártir († 304)

PUBLICIDAD

Inés fue una joven mártir cristiana que vivió en el siglo IV, aproximadamente entre los años 290 y 304. Nacida en una familia noble, se destacó por su firme compromiso con la fe cristiana y su voto de virginidad. A la edad de trece años, fue perseguida por rechazar las proposiciones matrimoniales del hijo del prefecto de Roma, lo que la llevó a ser arrestada y condenada por su fe. La figura de Inés es relevante no solo por su martirio, sino también por ser un símbolo de pureza y fidelidad a Cristo, representando los valores de la virginidad y la entrega total a Dios.

Su vida ha sido recordada a lo largo de los siglos a través de diversos escritos, como los tratados de san Ambrosio y otros relatos que destacan su valentía y determinación. A pesar de su corta edad, Inés mostró una fortaleza admirable ante las adversidades, convirtiéndose en un ejemplo para los cristianos de todas las épocas. Su martirio, que incluyó torturas y una muerte violenta, ha sido narrado en las Actas que, aunque pueden haber sido alteradas, reflejan la devoción y el respeto que la comunidad cristiana ha tenido hacia ella.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Inés con Jesús se manifiesta en su firme decisión de permanecer fiel a su fe, incluso ante la muerte. Su actitud desafiante frente a las amenazas del prefecto y su rechazo a claudicar ante las proposiciones mundanas son un testimonio de su amor por Cristo. En un momento clave, Inés afirmó: «La esposa injuria al esposo si desea agradar a otros», lo que refleja su profunda conexión espiritual y su compromiso con el mensaje cristiano. Su martirio no solo fue un acto de resistencia, sino también una declaración de fe que ha inspirado a generaciones.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Inés perdura en la veneración que recibe en la Iglesia, donde es considerada un modelo de virtud y entrega. Su historia ha sido transmitida a través de la literatura y el arte, recordando a los fieles la importancia de la fidelidad a Dios y el valor de la vida cristiana. La devoción hacia Inés continúa siendo un faro de esperanza y fortaleza para aquellos que enfrentan pruebas en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Nuestra Señora de Altagracia, Inés, Anastasia, Patricia, Zacarías, Polieuto, Eupsiquio, Patroclo, Valeriano, Cándido, Eugenio, Eustato, Clemente, Publio, Epifanio, Avito, Meinrado.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.