Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 10 de mayo Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Video Niño hispano muere por una bala perdida: había salido de su casa a comprar algo para la cena

Hoy, 10 de mayo, celebramos la vida y legado de Juan de Ávila, sacerdote (1500-1569), un ferviente evangelizador y reformador que, a pesar de ser un cristiano nuevo en su tiempo, dedicó su vida a la predicación y formación espiritual de sacerdotes, dejando una huella imborrable en el clero español.

La vida y obra de Juan de Ávila, sacerdote (1500-1569)

PUBLICIDAD

Juan de Ávila fue un destacado sacerdote y teólogo español, nacido en Almodóvar del Campo en el año 1500. Vivió en una época de grandes cambios y desafíos para la Iglesia, especialmente en el contexto del Renacimiento y la Contrarreforma. Su relevancia se debe a su compromiso con la difusión del Evangelio y la formación de un clero preparado y santo, contribuyendo al fortalecimiento de la fe cristiana en España y más allá. Aunque era un cristiano nuevo y enfrentó prejuicios, su dedicación y fervor lo llevaron a convertirse en un líder espiritual y pedagogía en su entorno.

Tras sus estudios en Salamanca y Alcalá, Juan de Ávila fue ordenado sacerdote en 1525 y dedicó su vida a la predicación y la enseñanza de la fe. Su labor fue especialmente significativa en ciudades como Écija, Córdoba y Granada, donde fundó colegios y guió a un grupo de sacerdotes hacia un apostolado activo. Su enfoque espiritual estaba impregnado de una profunda relación con la Eucaristía, la oración y la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Murió el 10 de mayo de 1569, dejando un legado de fe y dedicación al servicio de Dios.

Relación con Jesús y legado espiritual

La figura de Juan de Ávila se destaca no solo por su labor educativa, sino por su íntimo vínculo con Jesús. Su vida fue una constante búsqueda de acercarse a Dios y fomentar la oración y la contemplación de la Pasión de Cristo. En su ministerio, promovía la frecuencia en la confesión y el amor a la Eucaristía, acciones que fueron clave en su impacto espiritual. Se le atribuye un importante legado espiritual que resuena en la enseñanza y práctica del cristianismo, reflejando su entrega incondicional al mensaje de Jesús.

PUBLICIDAD

Su obra perdura en el tiempo y él fue reconocido como un precursor de la reforma eclesiástica que se desarrolló en el Concilio de Trento. En su vida, Juan de Ávila dejó claro que los verdaderos valores del cristianismo superan las barreras sociales o étnicas. Su legado espiritual se manifiesta en el principio de que, para Dios, lo que importa son la fidelidad y la santidad de sus hijos: «nuevos o viejos».

Todos los santos que celebramos este domingo

Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de la Alharilla, Juan de Ávila, Aureliano, Agatón, Cantaldo, Antonino, Afrodisio, Gordiano, Epímaco, Palmacio, Simplicio, Félix, Blanda, Silvio, Filadelfio, Cirino, Cuarto, Quinto, Dioscórides, Concesa, Amaro, Maturino, Calepodio, Job, Congal, Damián de Molokai.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.