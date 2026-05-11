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¿Qué santo se celebra hoy, 11 de mayo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Mayolo, abad (906-994). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy, 11 de mayo, celebramos la vida y legado de Mayolo, abad (906-994), un ferviente reformador que, desde la abadía de Cluny, transformó el panorama monástico de la cristiandad del siglo X, uniendo fe y acción en su incansable lucha por la caridad y la disciplina.

La vida y obra de Mayolo, abad (906-994)

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Mayolo, conocido también como Mayeul, nació en el año 906 en la villa de Valenzola, en Provenza. Hijo de un señor adinerado, su vida cambió drásticamente tras la muerte temprana de sus padres y las incursiones de los sarracenos, que lo llevaron a buscar refugio en Mâcon. Allí, el obispo Bernon, reconociendo sus capacidades, le ofreció una prebenda. Tras completar sus estudios en la renombrada escuela de Lyon, se dedicó a instruir al clero y, tras ser ordenado diácono, realizó una notable labor de caridad al vender sus posesiones para ayudar a los pobres.

Su ferviente deseo de huir de las responsabilidades mundanas lo llevó a la abadía de Cluny, donde se convirtió en abad. Mayolo fue instrumental en la reforma de la vida monástica y espiritual de su tiempo, haciendo de Cluny un centro de autoridad religiosa que atrajo la atención de emperadores y papas. Bajo su liderazgo, la abadía floreció en disciplina y rectitud y su influencia se extendió a otros monasterios en Francia y Alemania, consolidando su reputación como uno de los grandes reformadores de la cristiandad del siglo X.

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Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Mayolo estuvo marcada por su fuerte vínculo con los ideales cristianos y su dedicación al servicio de Dios y de los más necesitados. Aunque no fue testigo de eventos específicos del Evangelio, su labor como abad y reformador contribuyó al florecimiento del cristianismo en Europa. Se destaca su profundo amor y devoción, que lo llevó a peregrinar a santuarios de la Virgen María y a fomentar una vida de oración y piedad entre sus seguidores. Su legado se puede resumir en un momento crucial: su misión estaba concluida. A pesar de su deseo de retirarse, su dedicación no cesó incluso en sus últimos años, cuando fue llamado a llevar a cabo reformas en otros monasterios.

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El impacto de Mayolo en la Iglesia y en la sociedad fue indiscutible; su trabajo ayudó a establecer principios que resonaron a través de los siglos, favoreciendo la educación y la caridad en el contexto de la fe cristiana. Su vida es un testimonio de cómo la espiritualidad y el compromiso con el prójimo pueden transformar comunidades y perdurar en la historia.

Todos los santos que celebramos este lunes

Antimo, Máximo, Baso, Fabio, Anastasio, Susana, Esteban, Longinos, Demetrio, Atico, Tadeo, Florencio, Gangulfo, Evelio, Poncio, Dioclecio, Sisinio, Pons, Ticiano, Mamerto, Iluminado, Cirilo, Eleuterio, Mariano, Dorotea, Eliseo, Justino, Gualterio, Bertila, Mayolo, Berta

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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