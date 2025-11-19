TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del miércoles 19 de noviembre

Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
Video Este pequeño pueblo en México es conocido por ser el hogar de decenas de 'brujas'

En este 19 de noviembre, recordamos a Abdías, profeta (Antiguo Testamento), una voz valiente que, en el siglo V a.C., clamó por la justicia divina en medio de la adversidad de Israel, dejando un legado de esperanza y advertencia que resuena hasta nuestros días.

La vida y obra de Abdías, profeta (Antiguo Testamento)

PUBLICIDAD

Abdías es una figura central en el Antiguo Testamento, conocido por ser el autor del libro más corto de los profetas, que se sitúa en el siglo V a.C. Su obra se enfoca en el castigo de Edom, un pueblo enemigo de Israel que se aprovechó de la ruina de Jerusalén. A través de su profecía, Abdías denuncia la soberbia y el despotismo de los edomitas, proclamando que la justicia de Dios se manifestará en el "Día de Yahvé", un momento apocalíptico de retribución divina. Su mensaje es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva ante la justicia de Dios.

El contexto histórico de Abdías es crucial para entender su relevancia. Su profecía no solo se cumplió con la conquista de los edomitas por los nabateos en el 312 a.C., sino que también resuena en la actualidad, recordando a las naciones y a las personas la importancia de la justicia y la rendición de cuentas. Su obra invita a la lectura y reflexión, ofreciendo un mensaje que sigue siendo pertinente en tiempos de injusticia y sufrimiento.

Más sobre Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 18 de noviembre
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 18 de noviembre

Primer Impacto
¿Necesitas saber el santoral de hoy lunes 17 de noviembre de 2025?
3 mins

¿Necesitas saber el santoral de hoy lunes 17 de noviembre de 2025?

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 16 de noviembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 16 de noviembre

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy jueves 13 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy jueves 13 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Necesitas saber el santoral de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025?
3 mins

¿Necesitas saber el santoral de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025?

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 11 de noviembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 11 de noviembre

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 10 de noviembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 10 de noviembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy domingo 9 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy domingo 9 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 8 de noviembre? Conoce el santoral de la Iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 8 de noviembre? Conoce el santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy viernes 7 de noviembre? Lo que debes saber del santoral de hoy
2 mins

¿Qué santo se celebra hoy viernes 7 de noviembre? Lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto

Relación con Jesús y legado espiritual

Si bien Abdías no aparece directamente en los Evangelios, su mensaje de justicia y retribución se alinea con el mensaje de Jesús, quien también abogó por los oprimidos y los injustamente tratados. La figura de Abdías puede ser vista como un precursor de la justicia divina que se manifiesta en la enseñanza de Cristo. Su llamado a la justicia resuena en el corazón del mensaje cristiano, donde se enfatiza la importancia de cuidar a los más vulnerables y de buscar la verdad.

PUBLICIDAD

El legado de Abdías se manifiesta en su firme denuncia de la injusticia y su llamado a la responsabilidad. Su obra invita a todos a reflexionar sobre su papel en la sociedad y a no ignorar el sufrimiento ajeno. En un mundo donde persisten las injusticias, su mensaje sigue siendo un recordatorio de que **la justicia divina** no se olvida y que cada uno será medido en el "Día de Yahvé".

Todos los santos que celebramos este miércoles

Crispín, Cado, Máximo, Fausto, Feliciano, Exuperio, Severino, Barlaán, Bajo, Dionisio, Agapito, Azas, Teodomiro, Totón, Patroclo, Ermemburga, Abdías

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
Iglesia católicaSantoralNarrativa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX