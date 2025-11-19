¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del miércoles 19 de noviembre

Video Este pequeño pueblo en México es conocido por ser el hogar de decenas de 'brujas'

En este 19 de noviembre, recordamos a Abdías, profeta (Antiguo Testamento), una voz valiente que, en el siglo V a.C., clamó por la justicia divina en medio de la adversidad de Israel, dejando un legado de esperanza y advertencia que resuena hasta nuestros días.

La vida y obra de Abdías, profeta (Antiguo Testamento)

PUBLICIDAD

Abdías es una figura central en el Antiguo Testamento, conocido por ser el autor del libro más corto de los profetas, que se sitúa en el siglo V a.C. Su obra se enfoca en el castigo de Edom, un pueblo enemigo de Israel que se aprovechó de la ruina de Jerusalén. A través de su profecía, Abdías denuncia la soberbia y el despotismo de los edomitas, proclamando que la justicia de Dios se manifestará en el "Día de Yahvé", un momento apocalíptico de retribución divina. Su mensaje es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva ante la justicia de Dios.

El contexto histórico de Abdías es crucial para entender su relevancia. Su profecía no solo se cumplió con la conquista de los edomitas por los nabateos en el 312 a.C., sino que también resuena en la actualidad, recordando a las naciones y a las personas la importancia de la justicia y la rendición de cuentas. Su obra invita a la lectura y reflexión, ofreciendo un mensaje que sigue siendo pertinente en tiempos de injusticia y sufrimiento.

Relación con Jesús y legado espiritual

Si bien Abdías no aparece directamente en los Evangelios, su mensaje de justicia y retribución se alinea con el mensaje de Jesús, quien también abogó por los oprimidos y los injustamente tratados. La figura de Abdías puede ser vista como un precursor de la justicia divina que se manifiesta en la enseñanza de Cristo. Su llamado a la justicia resuena en el corazón del mensaje cristiano, donde se enfatiza la importancia de cuidar a los más vulnerables y de buscar la verdad.

PUBLICIDAD

El legado de Abdías se manifiesta en su firme denuncia de la injusticia y su llamado a la responsabilidad. Su obra invita a todos a reflexionar sobre su papel en la sociedad y a no ignorar el sufrimiento ajeno. En un mundo donde persisten las injusticias, su mensaje sigue siendo un recordatorio de que **la justicia divina** no se olvida y que cada uno será medido en el "Día de Yahvé".

Todos los santos que celebramos este miércoles

Crispín, Cado, Máximo, Fausto, Feliciano, Exuperio, Severino, Barlaán, Bajo, Dionisio, Agapito, Azas, Teodomiro, Totón, Patroclo, Ermemburga, Abdías

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.