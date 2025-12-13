Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy sábado 13 de diciembre de 2025? Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este 13 de diciembre, celebramos a Lucía, virgen y mártir († c. a. 300), una figura luminosa de la fe cristiana que, a pesar de las adversidades y torturas, mantuvo su compromiso con Dios y se convirtió en un símbolo de esperanza y luz para los ciegos y necesitados.

La vida y obra de Lucía, virgen y mártir († c. a. 300)

Lucía fue una joven cristiana nacida en Siracusa, Sicilia, en una familia noble y adinerada. Vivió en un tiempo de persecución hacia los cristianos, alrededor del año 300. Su vida es relevante no solo por su martirio, sino también por su firme decisión de consagrarse a Dios, rechazando un matrimonio que no deseaba. A pesar de las presiones familiares y sociales, Lucía mantuvo su compromiso de virginidad, lo que la llevó a ser denunciada y sometida a torturas por su fe. Su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia y devoción y su culto se ha extendido, con más de veinte santuarios dedicados a ella en Roma.

Las actas de su martirio, aunque tardías, son apreciadas por su sencillez y profundidad. A través de diálogos entre Lucía y su juez, se revelan actitudes de fe y valentía que inspiran a los creyentes. Su martirio, que culminó con su muerte a manos de un verdugo, es un testimonio del poder de Dios y de la fortaleza que puede otorgar a quienes creen. La vida de Lucía no solo refleja su devoción personal, sino que también ha dejado un legado espiritual que continúa motivando a los fieles en su búsqueda de la verdad y la luz divina.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Lucía con Jesús se manifiesta en su fe inquebrantable y en su decisión de seguirlo a pesar de las adversidades. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja los valores cristianos de sacrificio y entrega. Un momento clave en su historia es cuando, tras una profunda oración, recibe la inspiración de santa Águeda, quien le dice: “puedes hacerlo tú misma”. Este sueño la impulsa a actuar con valentía y a confiar en el poder de Dios para superar los desafíos que enfrenta.

El legado espiritual de Lucía se extiende más allá de su martirio; se ha convertido en la patrona de aquellos que sufren problemas de visión y es invocada por su luz espiritual. Su ejemplo de desprendimiento y dedicación a Dios invita a los creyentes a buscar la verdadera luz en sus vidas, recordando que la fe puede iluminar incluso los momentos más oscuros.

Todos los santos que celebramos este sábado

Lucía, Aristón, Edburga, Elías, Judoco, Eustracio, Auxencio, Mardario, Orestes, Eugenio, Antíoco, Audverto, Ursicino, Columba, Odilia, Arsenio, Águeda

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.