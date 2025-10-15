¿Buscas saber el santoral de hoy miércoles 15 de octubre de 2025?

Video Maestra hispana cae a un precipicio de más de 80 pies y sobrevive durante una semana: "Estoy viva de milagro"

Hoy miércoles 15 de octubre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Teresa de Jesús o de Ávila, virgen y doctora de la Iglesia (1515-1582), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La historia detrás de Teresa de Jesús o de Ávila, virgen y doctora de la Iglesia (1515-1582)

Teresa de Jesús, nacida como Teresa de Cepeda y Ahumada el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, fue una figura clave en la historia de la espiritualidad cristiana. Creció en un entorno familiar cristiano que fomentó su educación, pero su adolescencia estuvo marcada por un deseo de independencia y una aversión inicial a la vida monástica. Sin embargo, a los veinte años, ingresó en el monasterio de la Encarnación, donde su experiencia inicial fue decepcionante debido a la falta de fervor espiritual entre las monjas. Un encuentro transformador con la imagen de un Cristo sufriente la llevó a un profundo cambio interior y a un compromiso serio con la oración y la vida religiosa.

En 1562, impulsada por una visión de reforma, Teresa de Jesús fundó el primer convento de carmelitas descalzas en Ávila, dando inicio a un movimiento que se expandiría por toda España. Su labor no solo se limitó a las monjas, sino que también influyó en la reforma de la orden masculina de los carmelitas a través de su colaboración con San Juan de la Cruz. A lo largo de su vida, fundó diecisiete conventos y escribió obras que se consideran fundamentales en la literatura mística y espiritual, consolidando su legado como una de las grandes reformadoras de la Iglesia católica en un tiempo de crisis religiosa.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Teresa de Jesús estuvo marcada por su intensa relación con Jesús, a quien consideraba su Esposo. Su dedicación a la oración y la contemplación la llevó a experimentar una profunda conexión espiritual, que plasmó en sus escritos. En su obra más conocida, "Las Moradas", describe el camino del alma hacia Dios, enfatizando que la verdadera oración consiste en "amar mucho y saberse amada". Su legado espiritual se extiende más allá de su tiempo, ya que sus enseñanzas continúan inspirando a generaciones de creyentes en su búsqueda de una vida más profunda en Cristo.

Su vida y obra reflejan un compromiso inquebrantable con la fe y la reforma y su capacidad para combinar la espiritualidad con la vida cotidiana es un testimonio de su grandeza. En su camino de fe, Teresa de Jesús vivió momentos de éxtasis y también de sencillez, mostrando que la santidad puede encontrarse en lo cotidiano, en la frase “naturalidad sobrenatural” que ella misma acuñó.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Teresa de Jesús, Calixto, Diosdado, Deodato, Antioco, Severo, Sabino, Bruno de los rutenos, Osvaldo, Tamaro, Fortunata, Agileo, Aurelia, Tecla, Leonardo, Gualtiero, Teodorico.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.