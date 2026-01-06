Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 6 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Epifanía del Señor. Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En la celebración de la Epifanía del Señor el 6 de enero, recordamos la llegada de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, tras un largo y desafiante viaje, se postraron ante el Niño Dios, simbolizando la unión de la fe y la razón en la búsqueda de la verdad divina.

La vida y obra de Epifanía del Señor

La solemnidad de la Epifanía del Señor celebra la manifestación de Jesús a los gentiles, representados por los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Este evento, que se conmemora el 6 de enero, tiene sus raíces en los relatos evangélicos que describen la llegada de estos sabios de Oriente, quienes, guiados por una estrella, viajaron grandes distancias para rendir homenaje al Niño Jesús. La figura de la Epifanía es relevante porque simboliza la universalidad del mensaje cristiano, mostrando que la salvación es accesible a todos, sin distinción de origen o cultura.

En el contexto de la historia sagrada, los Reyes Magos llegaron después de los pastores, quienes también fueron testigos de la llegada del Salvador. La Epifanía destaca la importancia de la fe y la búsqueda de la verdad, valores que los Reyes y los pastores encarnan en sus respectivas maneras. Mientras los pastores, guiados por la sencillez y la revelación divina, se acercaron al Niño, los Reyes representaron la búsqueda intelectual y espiritual, mostrando que ambos caminos conducen a Dios.

Relación con Jesús y legado espiritual

Los Reyes Magos, al llegar a adorar a Jesús, no solo reconocieron su divinidad, sino que también ofrecieron dones significativos: oro, incienso y mirra, cada uno con un profundo simbolismo. Este acto de adoración y entrega resalta su papel como testigos de la revelación de Dios en la humanidad. La Epifanía nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede ser un viaje arduo, pero que la recompensa es la cercanía con lo divino. En este sentido, los Reyes Magos y los pastores, aunque diferentes en su aproximación, comparten un mismo propósito: reconocer y honrar al Salvador.

El momento clave de esta celebración se encapsula en la frase “adoraron y ¡cómo no!”, que refleja la respuesta de los Reyes ante la presencia de Jesús. Su legado espiritual invita a todos a buscar a Dios con fe y dedicación, recordando que tanto la sencillez de los pastores como la sabiduría de los Reyes son caminos válidos hacia la verdad divina.

Todos los santos que celebramos este martes

Reyes Melchor, Gaspar, Baltasar, Melanio, Dimas, Pedro Tomás, Nilamón, Anastasio, Anatolio, Pompeyano, Liceria, Erminoldo

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.