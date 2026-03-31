Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 31 de marzo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy martes 31 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Amós, profeta (s. VIII a. C.), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Amós, profeta (s. VIII a. C.)

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Amós fue un destacado profeta del siglo VIII a.C., originario de Tecoa, una localidad situada en el límite del desierto de Judá. A diferencia de otros profetas, no pertenecía a los círculos establecidos de profetas en Israel, sino que fue llamado por Dios mientras desempeñaba su labor como pastor. Su ministerio se desarrolló durante el reinado de Jeroboán II, un periodo de aparente prosperidad y paz para el Reino del Norte, que, sin embargo, ocultaba profundas desigualdades sociales y una corrupción moral que él denunció con valentía.

Con un estilo directo y sencillo, Amós se convirtió en la voz de los oprimidos, criticando la idolatría y la injusticia que imperaban en su tiempo. Su mensaje se centró en la necesidad de una religión auténtica que no se limitara a rituales vacíos, sino que exigiera un compromiso personal con la justicia y la verdad. Introdujo conceptos que serían fundamentales en la literatura profética posterior, como el "día de Yahwéh" y "el resto", refiriéndose a un remanente fiel que mantendría la esperanza de salvación.

Relación con Jesús y legado espiritual

El legado de Amós se extiende más allá de su tiempo, ya que su mensaje de justicia y verdad resuena en el cristianismo. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Nuevo Testamento, su llamado a la justicia social y su crítica a la hipocresía religiosa prepararon el camino para el mensaje de Jesús. En este sentido, Amós representa una voz profética que anticipa la necesidad de un cambio de corazón y de acción en la comunidad de creyentes.

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Su advertencia sobre el juicio divino y la importancia de la autenticidad en la fe se refleja en el mensaje de Jesús, quien también abogó por los marginados y criticó las prácticas religiosas vacías. En este contexto, el mensaje de Amós sigue siendo relevante, recordándonos que la verdadera devoción a Dios debe manifestarse en acciones justas y compasivas hacia los demás, un principio que se encapsula en la frase “hablar claro y sin tapujos”.

Todos los santos que celebramos este martes

Renovato, Amós, Joab, Balbina, Benjamín, Teódulo, Anesio, Félix, Cornelia, David, Esteban, Guillermo, Agilulfo, Daniel, Guido, María Mamala

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.