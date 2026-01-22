TV SHOWS
Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 22 de enero

Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este 22 de enero, recordamos a Vicente, diácono y mártir († 304), un valiente defensor de la fe cristiana que, en tiempos de persecución, se mantuvo firme ante la adversidad, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y entrega a Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fieles a nuestras creencias, incluso en los momentos más difíciles.

La vida y obra de Vicente, diácono y mártir († 304)

Vicente fue un diácono cristiano que vivió en el siglo IV, en un periodo marcado por la persecución de los cristianos bajo el mandato de los emperadores Maximiano y Diocleciano. Nacido en una familia acomodada y con una fuerte vocación religiosa, se destacó por su dedicación al ministerio de la palabra, siendo elegido por el anciano obispo Valerio de Zaragoza como su colaborador. Su labor pastoral lo llevó a ser una figura popular en su comunidad, lo que lo convirtió en un blanco durante las persecuciones que se desataron en España.

La relevancia de Vicente radica en su firmeza y valentía ante la opresión. A pesar de las torturas y amenazas, se mantuvo fiel a su fe, desafiando a las autoridades romanas al afirmar: "No creemos en vuestros dioses y no les sacrificaremos". Su martirio, que incluyó sufrimientos extremos, se convirtió en un símbolo de resistencia y fidelidad a la fe cristiana, inspirando a generaciones posteriores a seguir su ejemplo de entrega y sacrificio.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Vicente reflejan un profundo vínculo con Jesús, ya que su vida y muerte fueron un testimonio del mensaje cristiano de amor y sacrificio. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su firmeza en la fe y su disposición a sufrir por ella lo alinean con los valores que Jesús enseñó. Su martirio, descrito en relatos que han perdurado a lo largo de los siglos, resalta la importancia de ser fiel a Dios incluso en las circunstancias más adversas. Un momento clave de su vida se encapsula en la frase “servir a Dios y por él a los hermanos”, que resume su legado espiritual.

El impacto de Vicente se ha mantenido a lo largo de la historia, siendo recordado en panegíricos y celebraciones litúrgicas. Su ejemplo de fe inquebrantable ha inspirado a muchos a vivir con valentía y a mantener su compromiso con los principios cristianos, incluso frente a la adversidad. Su vida es un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en la fidelidad a la verdad y en el servicio a los demás.

Todos los santos que celebramos este jueves

Vicente, Anastasio, Vicente, Oroncio, Víctor, Gaudencio, Blidrán, Gualterio, Britwaldo, Solemnio, Antíoco, Blesila, Domingo, Agatón, Domino, Bresila, Guillermo José Chaminade

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Iglesia católicaSantoral

