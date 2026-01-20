Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 20 de enero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Hoy martes 20 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Fructuoso, obispo de Tarragona y mártir († 259), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Fructuoso, obispo de Tarragona y mártir († 259)

Fructuoso fue un destacado obispo de Tarragona que vivió en el siglo III, durante el reinado del emperador Valeriano. Su figura es relevante en la historia del cristianismo en Hispania, ya que se le considera uno de los primeros mártires hispanos. Junto a sus diáconos, Eulogio y Augurio, fue condenado a muerte por su fe, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia cristiana ante la persecución. Las Actas de su martirio son reconocidas por su autenticidad, lo que le ha valido el título de "protomártir hispano".

La vida de Fructuoso estuvo marcada por su dedicación a la instrucción de los fieles y la expansión del cristianismo en su comunidad. Enfrentó la persecución con valentía, siendo arrestado y llevado a juicio por las autoridades romanas. Su firmeza en la fe y su rechazo a renunciar a Cristo lo llevaron a ser condenado a ser quemado en la hoguera, un acto que lo consagró como mártir y dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Fructuoso reflejan un profundo vínculo con Jesús, ya que su martirio fue un testimonio de su fe inquebrantable. En un momento clave, se presentó ante el cónsul Emiliano, donde su respuesta firme y decidida ante la muerte evidenció su compromiso con el mensaje cristiano. Su legado espiritual perdura en la memoria de los creyentes, quienes ven en su sacrificio un ejemplo de amor y fidelidad a Cristo. En su martirio, dio testimonio firme de su fe, inspirando a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo de valentía y devoción.

Todos los santos que celebramos este martes

Fructuoso de Tarragona, Eulogio, Augurio, Fabián, Sebastián, Neófito, Eusebio, Eutiquio, Basílides, Mauro, Desiderio, Eutimio, Fequino, Eusebio, Pedro el Telonario.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.