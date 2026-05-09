Iglesia católica ¿Necesitas saber el santoral de hoy sábado 9 de mayo de 2026? Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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En este día sábado 9 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Gregorio Ostiense, obispo († c. a. 1044), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Gregorio Ostiense, obispo († c. a. 1044)

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El san Gregorio Ostiense, un destacado abad del monasterio de San Cosme y San Damián en Roma, fue un influyente obispo que vivió entre los siglos X y XI. Su labor se centró en la promoción de la organización eclesiástica en la península ibérica, siendo conocido por su fuerte carácter y habilidades diplomáticas. El papa Juan XVIII lo designó obispo de Ostia y posteriormente lo elevó al cardenalato, donde trabajó como Bibliotecario Apostólico en cuatro papados, contribuyendo así de manera significativa a la política eclesiástica de su tiempo.

Su llegada a España en el siglo XI como Legado papal fue crucial para resolver los conflictos relacionados con los límites de las diócesis, un asunto complejo que requirió negociaciones con reyes y obispos. Aunque algunos esfuerzos no produjeron los resultados esperados, su intervención ayudó a prevenir discordias y sentó las bases para una eventual armonía administrativa en la Iglesia. La labor de Gregorio Ostiense en la delimitación de zonas eclesiásticas, especialmente la diócesis de Valpuerta, refleja su compromiso con la estabilidad y la organización religiosa en un periodo de grandes transformaciones.

Relación con Jesús y legado espiritual

El legado espiritual de Gregorio Ostiense destaca por su predicación en comunidades como Calahorra y Logroño, donde enfatizó la **necesidad de conversión y penitencia**. Su conexión con Jesús se manifiesta en sus esfuerzos por guiar a los fieles hacia una vida de fe auténtica. A pesar de los retos que enfrentó, nunca descuidó su ministerio sacerdotal, buscando siempre ser un pastor atento a las necesidades de su rebaño.

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Además, se le recuerda por intercesiones milagrosas, como la liberación de los campos riojanos de plagas, lo que le valió la devoción de los agricultores. Su vida, caracterizada por el servicio y la dedicación a la comunidad, sienta un poderoso ejemplo de liderazgo y fe en el contexto cristiano, fortaleciendo el mensaje de amor y redención que Jesús trajo a la humanidad.

Todos los santos que celebramos este sábado

Gregorio, Geroncio, Prisco, Mainardo, Hermas, Cristóbal, Beato, Benito, Dubán, Tomás, Esteban, Egidiano, Pacomio, Nicolás Albergato, Luminosa

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.