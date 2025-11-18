¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 18 de noviembre

Video Los cambios que realizó en el Vaticano y los retos que enfrentó el papa Francisco en su pontificado

En este día martes 18 de noviembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo

PUBLICIDAD

La figura de San Pedro y San Pablo es fundamental en la historia del cristianismo. Ambos apóstoles vivieron en el siglo I y fueron martirizados en Roma alrededor del año 67. San Pedro, conocido como el primer Papa, fue crucificado y enterrado junto a la Vía Aurelia, mientras que San Pablo, un ferviente defensor del cristianismo, fue decapitado y sepultado en la Vía Ostiense. La importancia de estos santos radica en su papel en la fundación de la Iglesia romana y en la difusión del mensaje cristiano, convirtiéndose en símbolos de fe y perseverancia para los creyentes.

La dedicación de las basílicas en su honor, en el siglo IV, marcó un hito en la historia del cristianismo. El emperador Constantino, junto al Papa Silvestre, ordenó la construcción de la basílica de San Pedro sobre su tumba en el año 326, convirtiéndola en un centro de peregrinación. La basílica de San Pablo también fue erigida en su honor y aunque fue destruida por un incendio en 1823, fue reconstruida y consagrada en 1854. Estas edificaciones no solo son monumentos arquitectónicos, sino que representan la devoción y la memoria de los mártires que dieron su vida por la fe.

Relación con Jesús y legado espiritual

San Pedro y San Pablo fueron testigos de momentos clave en la vida de Jesús y desempeñaron roles cruciales en la propagación del cristianismo. San Pedro fue uno de los primeros discípulos y estuvo presente en la transfiguración y en la resurrección de Jesús, mientras que San Pablo, aunque no fue uno de los doce apóstoles, tuvo un encuentro transformador con Cristo en el camino a Damasco. Su labor misionera y sus cartas a las comunidades cristianas fueron fundamentales para establecer las bases del cristianismo. La dedicación de sus basílicas simboliza la unión de sus legados y el mensaje de fe que ambos compartieron: la sangre de los primeros discípulos es un testimonio de su lealtad hasta el martirio.

PUBLICIDAD

Todos los santos que celebramos este martes

Máximo, Frigidiano, Tomás, Román, Bárula, Esiquio, Luciano, Carterio, Orículo, Odón, Teofredo, Múmolo, Alda, María Gabriela de Hinojosa Naveros

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.