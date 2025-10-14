Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 14 de octubre

Video Niña de 6 años es golpeada y obligada a beber alcohol por un supuesto líder religioso: el sujeto se fugó

En este 14 de octubre, recordamos a <b>Calixto, papa († 222)</b>, un líder valiente de la Iglesia primitiva que, enfrentando herejías y defendiendo la misericordia divina, dejó un legado imborrable en la historia del cristianismo. Su vida, marcada por la adversidad y el martirio, nos invita a reflexionar sobre la fe y la perseverancia en tiempos difíciles.

La historia y obra de Calixto, papa († 222)

Calixto fue un destacado líder de la Iglesia cristiana en el siglo III, conocido por su papel como papa y mártir. Nació en Roma, hijo de un hombre llamado Domicio y su vida estuvo marcada por una serie de adversidades, incluyendo su condición de esclavo. A pesar de sus inicios difíciles, donde fue acusado de malversación y deportado a las minas de Cerdeña, logró convertirse en un importante miembro de la comunidad cristiana. Su labor en la catacumba de la Vía Apia, donde organizó y embelleció el lugar de enterramiento de los papas, le valió el reconocimiento y la elección como sucesor del papa Ceferino en el año 217.

Durante su papado, Calixto enfrentó importantes controversias teológicas, especialmente en relación con la herejía de Sabelio, que negaba la Trinidad. Su intervención fue crucial para condenar esta doctrina, aunque no sin generar tensiones con figuras como Hipólito, quien se opuso a su enfoque. A pesar de las críticas, Calixto defendió la misericordia y el perdón dentro de la Iglesia, promoviendo un equilibrio entre la justicia y la compasión hacia los pecadores. Su legado se caracteriza por su búsqueda de unidad en tiempos de división y su firmeza en la fe cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

Calixto no fue un testigo directo de los eventos del Evangelio, pero su vida y decisiones reflejan un profundo compromiso con el mensaje de Jesús. Su defensa de la misericordia divina y su rechazo al rigorismo extremo de algunos grupos de su época muestran su deseo de acercar a los pecadores a la gracia de Dios. En un momento clave, su intervención contra la herejía de Sabelio y su promoción del perdón fueron fundamentales para la consolidación de la doctrina cristiana. Su martirio, aunque rodeado de incertidumbre, lo consagró como un símbolo de fe y entrega, siendo venerado por su sacrificio en nombre de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este martes

Calixto, Carponio, Evaristo, Prisciano, Saturnino, Lupo, Gaudencio, Fortunato, Rústico, Justo, Donaciano, Burcardo, Cosme, Fortunata, Angadrema, Domingo, Lúpulo, Broden, Güendolina, Bernardo el peregrino, Juan Ogilvie.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.