Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 30 de marzo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este 30 de marzo, celebramos a Juan Clímaco, abad († c. a. 645), un místico del desierto que, tras años de dedicación y penitencia en el monte Sinaí, se convirtió en un pilar fundamental de la espiritualidad cristiana, dejando un legado de sabiduría en su obra "La Escala". Su vida, marcada por la soledad y la oración, lo llevó a ser conocido como "el Ángel del Desierto", irradiando santidad y compasión hacia los demás.

La vida y obra de Juan Clímaco, abad († c. a. 645)

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Juan Clímaco, conocido como "El escolástico", nació en Palestina en la segunda mitad del siglo VI. Desde joven, sintió el llamado a la vida monástica y se retiró al monte Sinaí, donde se convirtió en discípulo de Martirio. Tras la muerte de su maestro, fue reconocido por el abad Stratego, quien vislumbró su potencial como un pilar para la Iglesia. Durante 40 años, Juan vivió en una celda llamada Thole, dedicada a la penitencia y a la intimidad con Dios, ganándose el apodo de "el Ángel del Desierto" por su vida de rigor y oración.

Su obra más destacada, "La Escala", describe el progreso espiritual del ser humano hacia Dios, utilizando una metáfora de treinta grados o escalones. En este texto, Juan expone su enseñanza de manera concisa, ofreciendo sabiduría sobre la vida espiritual y la relación con lo divino. A pesar de su amor por la soledad, Juan Clímaco nunca estuvo solo, ya que muchos buscaban su guía y consejo, lo que refleja su influencia en la espiritualidad de su tiempo.

Relación con Jesús y legado espiritual

Juan Clímaco vivió una profunda conexión con Dios, que se manifestaba en su intensa vida de oración y en su dedicación a los demás. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida y enseñanzas contribuyeron al mensaje cristiano, promoviendo valores de humildad y caridad. Su famosa frase, “los hombres pueden sanar a los voluptuosos”, resalta su comprensión de la naturaleza humana y la necesidad de la gracia divina.

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Además de su labor espiritual, Juan mostró un gran amor por los enfermos y los peregrinos, construyendo un hospital para atender a los necesitados. Su legado perdura en la espiritualidad tanto de Oriente como de Occidente, siendo un ejemplo de vida monástica y de entrega a Dios y al prójimo.

Todos los santos que celebramos este lunes

Juan Clímaco, Osburga, Mamertino, Clinio, Régulo, Pastor, Zósimo, Quirino, Domnino, Víctor, Decio, Irene, Julio Álvarez Mendoza, Apolonio, Juan del Pozo, Amadeo, Joaquín de Flora.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.