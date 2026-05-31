Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del domingo 31 de mayo Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy domingo 31 de mayo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Petronila, hija de san Pedro (s. I), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Petronila, hija de san Pedro (s. I)

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Petronila fue una figura relevante del siglo I, presentada como la hija de san Pedro. Vive en Roma, un centro crucial para el desarrollo del cristianismo primitivo. Su historia es iluminada por la dedicación y amor que mostró hacia Cristo, deseando padecer por Él, reflejando así los principios que sostenían a la comunidad cristiana de la época. Aunque los relatos sobre su vida son escasos y tienen un carácter más apócrifo, se la representa como un modelo de virtud y devoción que inspira a los creyentes.

A través de su vida, Petronila se convierte en un símbolo de fe y entrega, especialmente notable en su sufrimiento ante la enfermedad. A través de los rumores y la preocupación de su padre, san Pedro, sobre su estado de salud, se destaca cómo su disposición a padecer refleja su profundo amor y deseo de imitar el sacrificio de Jesús. Esta conexión entre paternidad y fe presenta a Petronila como una figura en la que resuena el verdadero espíritu de la comunidad cristiana primitiva.

Relación con Jesús y legado espiritual

En sus últimos días, Petronila se enfrenta a una elección crucial entre el amor humano y el divino. A pesar de la propuesta de matrimonio del joven Flaco, decide dedicar su vida por completo a Jesucristo. Este acto de amor y entrega culmina en su muerte al pie del altar, simbolizando un ferviente deseo de unirse a su verdadera Esposa. Así, Petronila se convierte en un testimonio viviente de la importancia de la fe y el sacrificio por el amor a Cristo, reflejando el espíritu de la primera comunidad cristiana.

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Su historia resalta una actitud de amor y entrega que trasciende la mera existencia, convirtiéndose en un legado espiritual que inspira a generaciones. A través de su vida, demuestra que el sufrimiento puede transformar el corazón y acercar al creyente a Dios, dejando un mensaje de esperanza y caridad en toda Roma.

Todos los santos que celebramos este domingo

La Visitación de la Virgen María, Nuestra Señora de Linarejos, Petronila, Cancio, Canciano, Cancianila, Crescenciano, Hermias, Pascasio, Gertrudis, Vidal, Gala, Alejandro, Silvio, Lupicino, Teodoro.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.