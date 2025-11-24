¿Qué santos se celebran hoy, 24 de noviembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica

Video Hispana denuncia que dos sacerdotes abusaron de ella cuando era niña: dice que le archivaron el caso

En el día 24 de noviembre, recordamos a Flora y María, mártires († 851), dos valientes vírgenes de Córdoba que, unidas en su fe y amistad, enfrentaron con firmeza la persecución y el martirio en un contexto de intensa adversidad religiosa en el siglo IX.

La historia detrás de Flora, mártir

Los martirologios de Adón, Usuardo, Maurolico, del obispo Equilino y el Romano hacen memoria de Flora, una virgen mártir de Córdoba que vivió en el siglo IX. Hija de madre cristiana y padre musulmán, fue educada en la fe cristiana desde pequeña, aprendiendo el valor de las cosas espirituales. Su vida se vio marcada por la persecución, especialmente cuando su hermano, un musulmán fanático, la denunció como cristiana ante el cadí. A pesar de las crueles torturas a las que fue sometida, Flora se mantuvo firme en su fe, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y devoción.

El doble martirio de Flora y su compañera ha tenido un impacto significativo en la historia de España, lo que explica la rápida difusión de su culto. Ambas jóvenes, tras unirse en una profunda amistad y comunión de fe, decidieron hacer una pública profesión de su fe cristiana ante el cadí, lo que refleja su valentía y determinación en tiempos de adversidad. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, siendo recordadas en los martirologios de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Flora son un testimonio poderoso de su vínculo con Jesús y su compromiso con el mensaje cristiano. Al enfrentarse a la muerte, no solo defendió su fe, sino que también se convirtió en un ejemplo de amor y sacrificio. Su decisión de profesar públicamente su fe ante el cadí es un momento clave que resalta su valentía y dedicación. En este contexto, se puede destacar el fragmento “juran amistad para siempre”, que simboliza la unión espiritual que compartió en su camino hacia el martirio.

El legado espiritual de Flora continúa inspirando a los cristianos, recordando la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos difíciles. Su martirio no solo fue un acto de resistencia, sino también un testimonio del amor incondicional hacia Dios, que sigue resonando en la comunidad cristiana hasta el día de hoy.

La vida y obra de María, mártir († 851)

Los martirologios de Adón, Usuardo, Maurolico, del obispo Equilino y el Romano hacen memoria de María, una virgen mártir de Córdoba que vivió en el siglo IX. Hija de cristianos, fue educada en la fe desde pequeña y se unió a su amiga Flora en su camino hacia el martirio. La historia de María es un testimonio de valentía y compromiso con su fe, ya que, junto a Flora, decidió hacer una pública profesión de su creencia cristiana ante el cadí, desafiando las amenazas y la persecución que enfrentaban en ese tiempo.

Ambas jóvenes, tras unirse en una profunda amistad y comunión de fe, se dirigieron al palacio del cadí con determinación. Su decisión de profesar públicamente su fe cristiana refleja los valores de amor y lealtad que caracterizan a los mártires cristianos. El martirio de María y Flora tuvo un impacto significativo en la comunidad cristiana de la época, lo que explica la rápida difusión de su culto en toda España.

Legado y relación espiritual con Jesús

Las acciones de María son un poderoso testimonio de su vínculo con Jesús y su compromiso con el mensaje cristiano. Al enfrentarse a la muerte, no solo defendió su fe, sino que también se convirtió en un ejemplo de amor y sacrificio. Su decisión de hacer una pública profesión de fe ante el cadí es un momento clave que resalta su valentía y dedicación. En este contexto, se puede destacar el fragmento “juran amistad para siempre”, que simboliza la unión espiritual que compartió con Flora en su camino hacia el martirio.

El legado espiritual de María continúa inspirando a los cristianos, recordando la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos difíciles. Su martirio no solo fue un acto de resistencia, sino también un testimonio del amor incondicional hacia Dios, que sigue resonando en la comunidad cristiana hasta el día de hoy.

Todos los santos que celebramos este lunes

Andrés Kim, Dung-Lac, Crisógono, Alejandro, Flora, María, Fermina, Crescenciano, Felicísimo, Bálsamo, Porciano, Hermógenes, Colman, Flaviano, Hoardón, Protasio, Leonino, Menefreda, Marino, Román, san Eulogio, san Acisclo

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.