Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 19 de enero En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Canuto, rey (c. a. 1040-1087) Patrón de Dinamarca. Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Hoy lunes 19 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Canuto, rey (c. a. 1040-1087) Patrón de Dinamarca, una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Canuto, rey (c. a. 1040-1087) Patrón de Dinamarca

Canuto, nacido hacia la mitad del siglo XI, fue hijo natural de Sven II, rey de Dinamarca. Desde joven, destacó por sus habilidades en la lucha y su capacidad como conquistador, enfrentándose a piratas que asolaban las costas de su reino y logrando victorias en las guerras contra los vendos paganos. Tras la muerte de su padre, su hermano Harald usurpó el trono, pero tras su muerte, Canuto ascendió al trono en 1080, ganándose la estima del pueblo por su valentía y liderazgo.

Como rey, Canuto se dedicó a restablecer las buenas costumbres en un reino aún marcado por el paganismo. Implementó leyes justas y se preocupó por los menesterosos, construyendo hospitales y apoyando la misión de la Iglesia. Su piedad se manifestó en su amor por la Eucaristía y en su deseo de evangelizar nuevas tierras, como lo hizo al enviar misioneros a Estonia. Su vida estuvo marcada por un compromiso con la fe y la justicia social, lo que lo llevó a ser canonizado en el año 1100, convirtiéndose en el primer santo de Dinamarca.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Canuto estuvo profundamente influenciada por su fe en Jesús, a quien mostró veneración a través de sus acciones y decisiones. Su amor por la Eucaristía y su disposición a sacrificar su corona y su espada a los pies de Cristo reflejan su compromiso espiritual. Un momento clave en su vida fue su martirio, cuando fue asesinado tras asistir a la Misa en la iglesia de San Albano, donde, después de haber confesado y comulgado, murió perdonando a sus enemigos. Este acto de fe y perdón resuena con el mensaje cristiano de amor y reconciliación, destacando su legado como un rey que vivió y murió por sus creencias.

La figura de Canuto puede parecer contradictoria en un contexto moderno, ya que fue un rey guerrero y conquistador. Sin embargo, su compasión por los pobres y su dedicación a la Iglesia lo convierten en un modelo de liderazgo cristiano. Su vida y su martirio son un testimonio de su fe y su deseo de servir a Dios y a su pueblo, lo que lo ha consolidado como un santo venerado en la tradición cristiana.

Todos los santos que celebramos este lunes

Canuto, Enrique, Arsenio, Basiano, Severiano, Wulstano, Mario, Marta, Audifaz, Abacus, Cosconio, Zenón, Melanipo, Jenaro, Ponciano, Tecla, Saturnino, Pablo, Geroncio, Suceso, Julio, Cato, Pía, Germana, Germánico, Abundancia, Eufrasia, Minasio, Laumer, Nicolás Factor, Santiago Sales, Guillermo Saultemuche, Ignacio de Azevedo, Marcelo Spínola.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.