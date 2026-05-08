Iglesia católica ¿Necesitas saber el santoral de hoy viernes 8 de mayo de 2026? Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Hoy recordamos a Pedro de Tarantasia, abad († 1174), un hombre de fe que dedicó su vida a la contemplación y al servicio de Dios, dejando un legado de paz y caridad en la turbulenta región de Saboya. Su historia nos recuerda el poder de la humildad y el sacrificio, especialmente en este día, 8 de mayo, en el que celebramos su memoria.

La vida y obra de Pedro de Tarantasia, abad († 1174)

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Pedro de Tarantasia nació en Saboya, en el Bourg de Saint Maurice, en una familia de labradores. A pesar de la expectativa de seguir la misma vida que su padre, su excepcional inteligencia lo llevó a dedicarse a los estudios y a la vida intelectual desde una edad temprana. A los veinte años, decidió ingresar al monasterio cisterciense de Boneval, marcando el inicio de su compromiso con la vida contemplativa y las enseñanzas de Dios. Su vocación no solo transformó su vida, sino que también impulsó a otros miembros de su familia a seguir su camino, incluyendo a su padre y sus hermanos, lo que generó la creación de nuevos monasterios y un florecimiento de vocaciones en la región.

La trayectoria de Pedro de Tarantasia continuó cuando fue nombrado obispo de Tarantasia, a pesar de su resistencia inicial a abandonar la paz del monasterio. Su labor episcopal se desarrolló en un contexto de considerable dificultad, caracterizado por problemas como la herejía, la simonía y la indolencia entre los fieles. A lo largo de su ministerio, se dedicó a labores de penitencia y caridad, buscando aliviar el sufrimiento de los más necesitados y promoviendo un estilo de vida austero y ejemplar. Su legado espiritual se forjó a través de estas acciones, que dejaron una profunda huella en su diócesis.

Relación con Jesús y legado espiritual

Pedro de Tarantasia ejemplificó un profundo vínculo con los principios del cristianismo al dedicar su vida a servir a los demás. Aunque no fue testigo directo de algunos de los eventos más notables del Evangelio, su vida de sacrificio y entrega resuena con el mensaje de amor y compasión de Jesús. Un momento clave de su vida fue cuando, en un acto de humildad extraordinaria, decidió dejar su posición de obispo y buscar refugio en una abadía como un simple hermano, lo que reflejó su deseo de vivir en modestia y servicio. Su famosa frase fue: “comenzando a cargar con los oficios más sencillos”, simbolizando su dedicación y humildad.

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Al regresar a su sede episcopal, se involucró en la resolución de conflictos significativos, demostrando su compromiso con la paz y la unidad en tiempos de crisis. Su muerte en 1174 marcó el final de una vida de notable entrega y su canonización en 1191 lo consagró como un modelo de virtud y dedicación a Dios y a los demás, consolidando su lugar en el corazón de la comunidad cristiana.

Todos los santos que celebramos este viernes

Nuestra Señora de la Antigua, San Miguel Arcángel, Víctor, Acacio, Dominga, Juan, Godón, Dionisio, Eladio, Deseado, Wirón, Odrán, Tarasio, Venebaldo, Pedro de Tarantasia

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.