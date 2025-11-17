¿Necesitas saber el santoral de hoy lunes 17 de noviembre de 2025?

Video Sencilla y humilde: recordamos la vida y los "milagros" de la santa venezolana Carmen Rendiles

En el día 17 de noviembre, celebramos a Isabel de Hungría, reina (1207-1231), una figura emblemática de la caridad y la humildad, cuya vida, marcada por el amor a los enfermos y los pobres, la convirtió en la principal patrona de la Orden Tercera Franciscana y de las obras caritativas católicas. Su legado de dedicación y sacrificio sigue inspirando a generaciones en su camino de fe y servicio.

La vida y obra de Isabel de Hungría, reina (1207-1231)

Isabel de Hungría, nacida en 1207 en Bratislava, fue una figura destacada de la nobleza europea, hija del rey Andrés II de Hungría. Desde temprana edad, fue prometida en matrimonio a Luis de Turingia, con quien se casó a los catorce años. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con los pobres y los enfermos, dedicando su tiempo y recursos a ayudar a quienes más lo necesitaban. A pesar de su posición como reina, Isabel vivió con humildad y generosidad, convirtiéndose en un símbolo de caridad y compasión en su comunidad.

La vida de Isabel estuvo llena de desafíos, especialmente tras la muerte de su esposo en una cruzada. A pesar de ser traicionada por su cuñado y enfrentarse a la adversidad, continuó su labor caritativa, fundando un hospital para enfermos pobres en Marburgo. Su dedicación a los leprosos y su rechazo a las riquezas materiales la convirtieron en la primera terciaria alemana de la Orden Tercera Franciscana y su legado perdura como un ejemplo de fe y servicio a los demás.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Isabel de Hungría estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien consideraba su modelo y guía. Un momento clave en su vida ocurrió durante su boda, cuando, al ver a Cristo doliente, decidió no llevar una corona de pedrería, expresando su deseo de vivir en humildad y servicio. Su compromiso con los pobres y su dedicación a la oración la llevaron a experimentar visiones y revelaciones, siendo testigo de hechos sobrenaturales que fortalecieron su fe y la de quienes la rodeaban. Su vida de oración y sacrificio se tradujo en numerosos milagros, como la curación de enfermos y la conversión de pecadores, lo que llevó a su canonización en 1235.

El legado de Isabel es un testimonio de cómo la pobreza evangélica y el amor al prójimo pueden transformar vidas. Su historia nos recuerda que, a pesar de las dificultades, el verdadero valor reside en la entrega y el servicio a los demás, un mensaje que resuena en la actualidad. Su vida es un ejemplo de que la fe y la caridad pueden cambiar el mundo, inspirando a generaciones a seguir su camino de amor y compasión.

Todos los santos que celebramos este lunes

Santa Isabel de Hungría, Gregorio Taumaturgo, Dionisio, Hugo, Aniano, Gregorio de Tours, Acisclo, Victoria, Amón, Alfeo, Zaqueo, Diófilo, Matrona, Tecla, Heraclia, Eugenio, Ilda, Salomé de Galitzia.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.