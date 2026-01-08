Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 8 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Severino, abad († 484). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día jueves 8 de enero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Severino, abad († 484), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Severino, abad († 484)

Severino fue un destacado abad que vivió en el siglo V, en un periodo marcado por la inestabilidad y las invasiones de pueblos bárbaros en la provincia romana del Nórico, actual Baviera y Hungría. Su vida y obra son conocidas principalmente a través de la "Vita Sancti Severini", escrita por su discípulo Eugipio. En un contexto de desolación y miedo, Severino se convirtió en un faro de esperanza, llevando una vida de pobreza, sencillez y dedicación a la predicación cristiana, a pesar de las adversidades que lo rodeaban.

El apostolado de Severino se caracterizó por su insistente llamado a la conversión y la penitencia, advirtiendo sobre la justicia de Dios ante las calamidades de su tiempo. Fundó monasterios y recorrió diversas ciudades, como Astura y Cumana, instando a la población a cambiar de vida para evitar la ruina inminente. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, respetado tanto por romanos como por bárbaros, lo que resalta su relevancia en la historia de la iglesia y su comunidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Severino no solo fue un predicador, sino también un hombre de acción que mostró su fe a través de milagros y actos de caridad. Su vida de penitencia y su dedicación a la sanación de los enfermos reflejan su profundo vínculo con Jesús y su mensaje de amor y redención. En su labor, Severino se convirtió en un testigo de la necesidad de conversión, advirtiendo a las comunidades sobre la importancia de vivir en armonía con los valores cristianos. Su llamado a la conversión fue un eco de las enseñanzas de Cristo, resaltando la urgencia de cambiar de vida para evitar el juicio divino.

Un momento clave de su ministerio se puede resumir en la frase cambiar de vida, que encapsula su mensaje central. A través de su ejemplo y su incansable labor, Severino dejó un legado espiritual que perdura, inspirando a generaciones a vivir con fe y compromiso en tiempos de adversidad.

Todos los santos que celebramos este jueves

Apolinar, Luciano, Maximiano, Julián, Eugeniano, Arterio, Teófilo, Eladio, Severino, Atico, Ciro, Paciente, Máximo, Erardo, Alberto, Severiana, Jocundo, Gúdula

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.