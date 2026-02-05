Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy jueves 5 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este 5 de febrero, recordamos a Águeda, virgen y mártir (c. a. 230-251), una valiente joven de Catania que, desafiando la opresión del emperador Decio, entregó su vida por su fe, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y devoción que ha perdurado a lo largo de los siglos.

La vida y obra de Águeda, virgen y mártir (c. a. 230-251)

Águeda, nacida en Catania alrededor del año 230, es una de las vírgenes cristianas más veneradas desde la segunda mitad del siglo III. Su vida se desarrolló en un contexto de intensa persecución contra los cristianos, especialmente durante el reinado del emperador Decio, quien intentó erradicar la fe cristiana mediante torturas y amenazas. A pesar de los esfuerzos de los romanos, la figura de Águeda se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, siendo recordada por su valentía y su compromiso con los valores cristianos, que la llevaron a enfrentar el martirio en el año 251.

La historia de Águeda destaca no solo por su sufrimiento, sino también por su firme decisión de consagrar su vida a Jesús, rechazando las propuestas de matrimonio y el deseo de Quinciano, un procurador que la perseguía. Su martirio, que incluyó torturas extremas y la intervención milagrosa del apóstol san Pedro, la convirtió en un ícono de fortaleza y devoción. La devoción hacia Águeda se extendió rápidamente y su nombre fue incorporado al canon romano de la Misa, asegurando su legado en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Águeda está marcada por su inquebrantable fe en Jesús, quien la fortaleció en los momentos más difíciles de su martirio. Su resistencia ante las torturas y su disposición a sufrir por su fe son un testimonio poderoso del amor y la entrega a Dios. En un momento clave, se menciona que el apóstol san Pedro apareció para curarla y confortarla, asegurándole la protección divina en su camino hacia el martirio. Este encuentro resalta la profunda conexión de Águeda con Jesús y su papel como testigo de la fe cristiana.

El legado espiritual de Águeda perdura en la devoción de los fieles, quienes la invocan en busca de protección y fortaleza. Su historia inspira a muchos a enfrentar las adversidades con valentía y a mantener la fe en momentos de prueba. La frase “corazón enamorado” encapsula su entrega total a Dios, recordándonos que el amor y la fe pueden superar cualquier sufrimiento. Su figura sigue siendo un faro de esperanza y un ejemplo de perseverancia en la vida cristiana.

Todos los santos que celebramos este jueves

Águeda, Calamanda, Pedro Bautista, Martín de la Ascensión, Gonzalo García, Isidoro, Avito, Ingenuino, Albuino, Agripino, Agrícola, Águeda Hildegardis, Alicia, Felicia, Polinetes, Bertoldo.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.