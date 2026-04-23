Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy jueves 23 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Jorge, mártir († c. a. 303). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy jueves 23 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Jorge, mártir († c. a. 303), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Jorge, mártir († c. a. 303)

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Jorge, mártir, es una figura emblemática del cristianismo, conocido por su valentía y su compromiso con la fe. Nació en Capadocia, en la actual Turquía y su vida se desarrolló en el contexto de las persecuciones a los cristianos durante el reinado de Diocleciano, alrededor del siglo IV. Aunque los detalles concretos de su existencia son escasos y a menudo envueltos en leyendas, su historia ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra el mal y defensor de los oprimidos.

La iconografía de Jorge lo presenta frecuentemente como un caballero que, armado con lanza y espada, enfrenta a un dragón que aterroriza a la ciudad de Silene en Libia. Esta representación no solo ilustra su valentía, sino que también simboliza la lucha del bien contra el mal, donde el dragón representa las fuerzas malignas que amenazan a la comunidad de creyentes. La leyenda de Jorge ha inspirado a generaciones, convirtiéndolo en un modelo de fe y coraje.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Jorge con Jesús se manifiesta en su disposición a sacrificar su vida por su fe. Aunque no se menciona directamente en los Evangelios, su historia refleja los valores cristianos de valentía y entrega. Su acto de enfrentar al dragón, en nombre del Señor Jesús, simboliza la victoria del bien sobre el mal y la esperanza de una vida renovada para su comunidad. Este acto heroico se convierte en un testimonio del poder de la fe, donde en nombre del Señor Jesús se logra la liberación de los oprimidos.

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El legado espiritual de Jorge perdura en la devoción que le rinden diversas culturas y naciones. Su figura ha sido adoptada como patrón de Inglaterra, Portugal y otros lugares y su historia continúa inspirando a los creyentes a luchar contra sus propios "dragones" internos. La celebración de su festividad, aunque actualmente optativa, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe y la resistencia ante la adversidad.

Todos los santos que celebramos este jueves

Jorge, Gerardo, Márolo, Ibar, Adalberto, Félix, Terino, Fortunato, Aquiles, Etelredo, Alejandro Sauli, Gil, Elena

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.