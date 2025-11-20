¿Qué santo se celebra hoy jueves 20 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy jueves 20 de noviembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Edmundo, rey (841-870), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Edmundo, rey (841-870)

Edmundo, rey de Estanglia, nació en un contexto de inestabilidad y desafíos. A la edad de catorce años, fue coronado rey el día de Navidad del año 855, tras la renuncia de su predecesor, Offa, quien decidió dedicar su vida a la penitencia en Roma. Desde el inicio de su reinado, Edmundo demostró ser un líder sensato y justo, priorizando el bienestar de su pueblo y la paz en su reino. Se destacó por su imparcialidad en la administración de la justicia y su apoyo a los más necesitados, como viudas y huérfanos, reflejando los valores cristianos de su comunidad.

El reinado de Edmundo se vio amenazado por la invasión de piratas daneses, quienes atacaron con ferocidad y desprecio hacia la fe cristiana. A pesar de las adversidades, Edmundo reunió un pequeño ejército para defender su reino, pero optó por no sacrificar la vida de sus súbditos en vano. Su decisión de rechazar las condiciones de rendición, que comprometían su fe y la seguridad de su pueblo, lo llevó a un trágico final, donde fue martirizado por su firmeza en la creencia cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Edmundo es un testimonio de su profundo compromiso con los valores cristianos, incluso ante la muerte. Su rechazo a rendirse y su disposición a sufrir por su fe lo colocan en una posición de mártir, un ejemplo de valentía y devoción. En su sacrificio, Edmundo se convierte en un símbolo de resistencia ante la opresión y un defensor de la fe cristiana. Su historia resuena con el mensaje de amor y sacrificio de Jesús, reflejando la importancia de mantenerse firme en las convicciones religiosas.

El relato de su martirio, donde se dice que su cabeza fue encontrada tras escuchar una voz que decía: “Here”, resalta su conexión espiritual y su legado perdurable. La veneración hacia Edmundo creció con el tiempo, convirtiéndose en una figura popular en la Inglaterra medieval y sus reliquias se conservan en Bury Saint Edmunds, donde se fundó una gran abadía en su honor.

Todos los santos que celebramos este jueves

Félix de Valois, Doro, Hipólito, Nersa, Silvestre, Simplicio, Benigno, Darsio, Gregorio, Beltrán, Sapor, Ampelio, Cayo, Adventor, Octavio, Solutor, Eustasio, Tespesio, Anatolio, Ciriaco, Baso, Jerónimo, Gennadio, Edmundo, Ebba

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.