¿Qué santo se celebra hoy jueves 13 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Video Hispana denuncia que dos sacerdotes abusaron de ella cuando era niña: dice que le archivaron el caso

Hoy jueves 13 de noviembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Leandro, obispo (549-600), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Leandro, obispo (549-600)

PUBLICIDAD

Leandro, obispo de Sevilla, nació en el seno de una familia noble en Cartagena, España, durante el siglo VI. Su vida dio un giro significativo cuando se convirtió en monje, abandonando las riquezas y el poder para dedicarse a la vida contemplativa. En el año 578, fue elegido obispo de Sevilla, un cargo que asumió en un contexto de tensiones religiosas entre el arrianismo y el catolicismo, lo que lo convirtió en una figura clave en la defensa de la ortodoxia cristiana en el reino visigodo. Su influencia se extendió más allá de su diócesis, ya que fue un consejero cercano del rey Hermenegildo, quien también abrazó la fe católica.

La vida de Leandro estuvo marcada por su compromiso con la verdad y la unidad de la fe. A través de sus predicaciones y escritos, como la "Instrucción de las vírgenes", dejó un legado espiritual que perduró en la historia de la Iglesia. Su papel en la conversión de Hermenegildo y, posteriormente, en la de Recaredo, fue fundamental para la consolidación del catolicismo en la península ibérica, estableciendo un camino hacia la unidad religiosa en un tiempo de divisiones.

Relación con Jesús y legado espiritual

Leandro no solo fue un defensor de la fe, sino que también vivió su vida en estrecha relación con los principios del Evangelio. Su apoyo a Hermenegildo, quien se negó a recibir la comunión de un obispo arriano, es un claro ejemplo de su valentía y compromiso con la verdad cristiana. Este acto de fidelidad tuvo consecuencias trágicas, ya que Hermenegildo fue asesinado, pero su martirio contribuyó a la conversión de Recaredo, lo que marcó un hito en la historia del cristianismo en España. La sangre de Hermenegildo, al ser un símbolo de la lucha por la fe, dio fruto en la unidad del reino bajo la fe católica.

PUBLICIDAD

El legado de Leandro se manifiesta en su influencia sobre otros santos, como su hermano san Isidoro y en su papel como guía espiritual en un tiempo de cambio. Su vida y enseñanzas continúan siendo un faro de esperanza y un modelo de santidad, recordándonos la importancia de la ortodoxia y la búsqueda de la verdad en nuestra relación con Jesús. Su dedicación a la fe y su compromiso con la comunidad cristiana lo han consagrado como un santo venerado en la historia de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este jueves

Leandro, Diego de Alcalá, Estanilao de Kostka, Homobono, Arcadio, Pascasio, Probo, Eutiquiano, Valentín, Soluto, Víctor, Antonio, Cebinos, Germán, Ennata, Maxelinda, Pablito, Nicolás I, Eugenio, Florido, Bricio, Quinciano, Quiliano, Leoniano, Donato, Everardo, Marcos, Francisca Javier Cabrini, Florentina, Fulgencio, Isidoro.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.