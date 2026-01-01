Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 1 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Video Hispana asegura que los ángeles la salvaron tras sufrir un atentado: dice que los vio mientras era baleada

En este día jueves 1 de enero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Santa María, madre de Dios, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Santa María, madre de Dios

PUBLICIDAD

Santa María, madre de Dios, es una figura central en la tradición cristiana, reconocida por su papel fundamental en la historia de la salvación. Vivió en Nazaret, en Galilea, durante el siglo I y su vida estuvo marcada por la humildad y la obediencia a la voluntad divina. En los Evangelios, se menciona a María en diversas ocasiones, destacando su concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, lo que la convierte en la madre del Verbo encarnado. Su relevancia radica en ser el modelo de fe y entrega a Dios, representando la plenitud del amor humano y la fidelidad divina.

La vida de Santa María estuvo llena de momentos significativos, como su visita a Isabel, donde compartió la alegría de la maternidad y su viaje a Belén, donde dio a luz a Jesús en condiciones de humildad. A lo largo de su vida, María acompañó a su hijo en su misión, desde su infancia hasta su vida pública, siendo testigo de milagros y eventos cruciales, como la crucifixión. Su presencia constante en la vida de Jesús la convierte en un símbolo de amor y sacrificio y su figura es venerada por su cercanía a Dios y su papel en la historia de la redención.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Santa María con Jesús es profundo y significativo. Ella no solo lo dio a luz, sino que también lo acompañó en momentos clave de su vida, como en las bodas de Caná, donde su intervención llevó a la realización de su primer milagro. Además, estuvo presente en el Calvario, donde sufrió al ver el sacrificio de su hijo, un momento que resalta su fortaleza y amor incondicional. En la comunidad cristiana, María es vista como un modelo de fe y entrega y su legado espiritual perdura en la devoción de millones de creyentes.

PUBLICIDAD

Su papel en la historia de la salvación se manifiesta en momentos cruciales, como en la Ascensión y Pentecostés, donde estuvo con los apóstoles, esperando la llegada del Espíritu Santo. María es recordada no solo como madre, sino como un símbolo de esperanza y fe, que invita a los creyentes a seguir su ejemplo de amor y servicio. Su vida y acciones reflejan el mensaje central del cristianismo, donde el amor y la fidelidad a Dios son fundamentales para la vida espiritual.

Todos los santos que celebramos este jueves

Santa María, Agripino, Frodoberto, Justino, Almaquio, Concordio, Eufrosina, Martina, Fulgencio de Ruspe, Ponfilio, Vicente María Strambi, Odilón, Guillermo.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.