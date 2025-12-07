¿Te gustaría saber el santoral de hoy domingo 7 de diciembre de 2025?

Video Madre hispana está "viva de milagro" tras una explosión: un bloque de concreto le cayó encima

En este 7 de diciembre, celebramos a Ambrosio, obispo de Milán (334?-397), un destacado líder espiritual que, con su elocuencia y firmeza, transformó la Iglesia y defendió la fe cristiana en tiempos de turbulencia política y doctrinal. Su legado perdura como un faro de sabiduría y compasión en la historia del cristianismo.

La vida y obra de Ambrosio, obispo de Milán (334?-397)

Ambrosio, nacido en Tréveris, fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia que vivió en el siglo IV. Hijo de un magistrado romano, su vida estuvo marcada por la educación en un entorno de rectitud y nobleza. Tras la muerte de su padre, su familia se trasladó a Italia, donde Ambrosio se destacó en el estudio de los clásicos y la oratoria. En el año 372, fue nombrado gobernador de las provincias de Liguria y Emilia y su elocuencia y sabiduría le ganaron el respeto de la comunidad milanesa. Su elección como obispo en 374 fue un acontecimiento significativo, ya que se produjo en un contexto de tensiones entre católicos y arrianos.

Como obispo, Ambrosio se dedicó a la organización de la Iglesia y a la atención de los más necesitados. Su firmeza ante los emperadores y su defensa de la fe cristiana lo convirtieron en una figura clave en la lucha contra el paganismo. Su legado incluye la promoción de la liturgia y la catequesis, así como la redacción de importantes tratados teológicos. Ambrosio falleció en 397, dejando un impacto duradero en la historia de la Iglesia y siendo recordado como uno de los grandes doctores de Occidente.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Ambrosio con Jesús se manifiesta en su firme defensa de la fe cristiana y su compromiso con la justicia. En un momento crucial, se opuso al emperador Teodosio, imponiéndole una penitencia pública tras la masacre de Tesalónica, lo que demuestra su valentía y su deseo de mantener la integridad de la Iglesia. Este acto de desafío resalta su papel como líder espiritual y su dedicación a los principios cristianos. Su famosa frase, “se vería privado de los sacramentos”, refleja la seriedad con la que abordó la disciplina eclesiástica.

Además de su labor pastoral, Ambrosio contribuyó al desarrollo de la liturgia y la teología a través de sus escritos y homilías. Su enfoque accesible y su dominio de la oratoria le permitieron comunicar el mensaje de Jesús de manera efectiva, dejando un legado que continúa inspirando a generaciones de cristianos. Su vida y obra son un testimonio de su profunda fe y su compromiso con el bienestar de su comunidad.

Todos los santos que celebramos este domingo

Ambrosio, Acepsimas, León, Siervo, Isidoro, Policarpo, Teodoro, Tolomeo, Bartolomé, Urbano, Humberto, Martín, Burgundófora, Simeón, María Josefa Roselló

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.