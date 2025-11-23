¿Qué santo se celebra hoy 23 de noviembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica

Video Sencilla y humilde: recordamos la vida y los "milagros" de la santa venezolana Carmen Rendiles

En este día domingo 23 de noviembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Lucrecia, mártir (c. a. 281 y 313), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Lucrecia, mártir (c. a. 281 y 313)

Lucrecia fue una mártir cristiana que vivió durante la época de la persecución de Diocleciano, aproximadamente entre los años 281 y 313. Su figura es relevante en la historia del cristianismo, ya que representa la valentía y la fe inquebrantable de aquellos que sufrieron por sus creencias. Aunque no se encuentra en los Evangelios, su martirio es recordado en el Martyrologium Romanum, donde se menciona que sufrió bajo el gobierno de Daciano, un gobernador conocido por su severidad hacia los cristianos.

La devoción hacia Lucrecia se extendió a diversas regiones, especialmente en la ciudad de Mérida, donde se le dedicó una basílica. A pesar de que no se ha identificado con certeza la ubicación de esta iglesia, su culto fue significativo en la comunidad cristiana de la época. La veneración de Lucrecia también se reflejó en la región de Bráccara, donde su nombre aparece en censales de parroquias, lo que indica su importancia en la vida espiritual de los fieles.

Relación con Jesús y legado espiritual

El legado de Lucrecia se manifiesta en su firme decisión de mantenerse fiel a su fe, incluso ante la amenaza de la muerte. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su martirio contribuyó a fortalecer el mensaje cristiano de amor y sacrificio. Su vida es un ejemplo de cómo la fe puede prevalecer en tiempos de adversidad, inspirando a generaciones posteriores a seguir su ejemplo. Un momento clave en su historia es su resistencia ante la persecución, lo que se puede resumir en su valentía y fe.

La figura de Lucrecia se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza para los cristianos, recordando la importancia de permanecer firmes en las creencias, incluso en las circunstancias más difíciles. Su legado espiritual perdura en la memoria de aquellos que buscan inspiración en la vida de los mártires, quienes, como ella, han dado testimonio de su fe a lo largo de la historia.

Todos los santos que celebramos este domingo

Clemente I, Lucrecia, Felícitas, Jenaro, Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vidal, Marcial, Sisinio, Gregorio, Guido, Anfiloquio, Asclepiodoro, Trudón, Heleno, Faletro, Raquildis, Miguel, Agustín

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.