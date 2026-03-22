Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del domingo 22 de marzo Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy domingo 22 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Deogracias, confesor († 456), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Deogracias, confesor († 456)

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Deogracias fue un destacado obispo de Cartago, consagrado en el año 453, en un periodo marcado por la invasión de los vándalos liderados por Genserico. Su llegada a la diócesis se produjo en un momento crítico, ya que la comunidad cristiana había estado sin pastor durante catorce años tras la destitución de su anterior obispo, Quodvultdeus. Conocido por su integridad, sabiduría y santidad, Deogracias se convirtió en un faro de esperanza y guía espiritual para su pueblo en tiempos de adversidad.

La invasión bárbara trajo consigo devastación y sufrimiento, pero Deogracias se destacó por su labor humanitaria. En un contexto de crisis, vendió los vasos sagrados de oro y plata para rescatar a los cautivos y habilitó templos como hospitales para atender a los enfermos y necesitados. Su compromiso con la caridad y la justicia lo convirtió en un referente de los derechos humanos, aunque su vida fue truncada en el año 456, cuando Dios lo llamó a su lado.

Relación con Jesús y legado espiritual

Deogracias vivió su fe de manera activa, siendo un testigo de la compasión y el amor de Jesús en acción. Su dedicación a los más vulnerables y su disposición a sacrificar bienes materiales por el bienestar de otros reflejan el mensaje cristiano de servicio y entrega. En un momento clave de su vida, él mismo se convirtió en un instrumento de la misericordia divina, mostrando que la verdadera caridad implica acción y sacrificio. Su legado perdura en la memoria de aquellos que lo conocieron y en la historia de la Iglesia.

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Su vida es un recordatorio de que la fe se manifiesta en acciones concretas y su ejemplo resuena en la frase reza y hace, que encapsula su compromiso con la caridad y el servicio a los demás. Deogracias no solo fue un líder espiritual, sino también un defensor de la dignidad humana en tiempos de crisis, dejando un impacto duradero en su comunidad y en la historia de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este domingo

Pablo, Deogracias, Bienvenido, Epafrodito, Rufo, Octaviano, Saturnino, Caliopo, Calínico, Basilisa, Avito, Erlinda, Reinalda, Catalina de Suecia, Lea, Catalina de Génova.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.